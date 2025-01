Rumores comerciais da NBA: Zach Lavine surge como o objetivo dos Warriors favoritos sobre Jimmy Butler

Ele NBA O prazo comercial de 6 de fevereiro está frequentando os Golden State Warriors, que, como sempre, em uma variedade de conversas sobre vários acordos em potencial para reforçar suas possibilidades do que poderia ser uma última corrida nos playoffs na era de Stephen Curry.

Earl nesta semana, foi relatado que os guerreiros são Uma das várias equipes da mistura Para Jimmy Butler agora que o calor de Miami está aparentemente disposto a pegar um pacote menor Em troca da insatisfação.

Na quarta -feira, no entanto, o Atlético Anthony Slater e Marcus Thompson III relataram que os tomadores de decisão e até os jogadores do Golden State poderiam preferir uma troca de Zach Lavine em Chicago, cuja adição potencial “causou uma intriga entre as partes interessadas” com a crença de que a crença seria Seja um “melhor (cultura) em forma”, sobre Butler.

De O Atlético:

“Após as conversas que tomam pulsos com vários jogadores, parece que Zach Lavine poderia despertar mais interesse (do que Butler), dependendo do custo (da lavina) … existe um certo nível de entendimento e alinhamento de todos os níveis do Organização do Warriors que eles não têm um verdadeiro focinho ao lado de Curry, e a pontuação de três níveis explosivos preencheria o maior vácuo da lista.

Lavine, 29 anos, tem uma grande temporada de rebote até agora, depois de menos de 23 jogos no ano passado, quando ela passou por uma cirurgia de pés. Ele tem uma média de 24 pontos por jogo nas divisões de tiro 50/44/80. Isso é algo de elite, e o profissionalismo da lavina também tem sido notável. Ele está sujeito a rumores comerciais há algum tempo, mas não fez nada mais do que aparecer em todos os seis jogos e fazer seu trabalho extremamente bem.

Lavine definitivamente abordaria a necessidade de Golden State, não apenas para um segundo goleador, mas mais especificamente, que pode criar sua própria ofensa. Os dias em que o sistema de estado de ouro cria fotos consistentes de alta qualidade acabou. Eles precisam encontrar alguém, qualquer pessoa que não seja curry que possa criar vantagens individuais para quebrar uma defesa e deixar o movimento da bola fluir a partir daí. Lavine pode fazer isso.

Agora, Butler também pode fazer isso. Não é o atirador de 3 pontos que LaVine é, certamente não em volume, mas é uma estrela comprovada dos playoffs, enquanto nunca a vimos de LaVine. Butler também é um defensor muito melhor.

Mas Butler, como observado, é mais velho (35) e mais caro, e deseja um grande problema neste verão, por isso se qualifica como um aluguel extremamente caro ou como um grande risco de avançar em um importante acordo de vários anos.

Dito isto, Lavine não é exatamente uma pechincha. Ele está ganhando US $ 43 milhões nesta temporada, US $ 46 milhões na próxima temporada, e tem uma opção de jogador de US $ 49 milhões, se ele quiser no verão de 2026. Os Warriors querem se comprometer com quase US $ 100 milhões nas próximas duas temporadas para Lavina? Lembre -se, esse era um cara que se considerava um trunfo negativo até seu ressurgimento. Ele ainda poderia ser.

Além disso, qual é o preço comercial? O atletismo informa que Jonathan Kumina “é considerado essencialmente fora da tabela para qualquer acordo que envolva Butler ou Lavine”, então ele provavelmente está olhando para Andrew Wiggins como o principal salário antes de começar a compilar contratos que expirarem menor como Kevon Looney e Gary Payton II . Dennis Schroder, que foi adquirido do Nets em dezembro, também é elegível para ser comercializado.

Os guerreiros podem sair com seus jogadores e salários de envio e manter suas seleções de draft? Nesse caso, eles precisam fazer isso. Caso contrário, e o calor ou os touros exigem uma futura seleção da primeira rodada, eles precisam decidir quanto de seu futuro eles estão dispostos a arriscar.

Eles querem ter seu bolo e comê -lo também. Mas se eles aproveitarem uma oportunidade séria com Curry, ele não será de graça.