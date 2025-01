Rumores comerciais de De’aaron Fox: Reyes para abrir palestras, e o Guarda das Estrelas leva em consideração o destino

O Sacramento Kings deve abrir conversas comerciais para o proprietário da All-Stop da Fox, antes do prazo comercial de 6 de fevereiro, de acordo com vários relatórios. Existe um mercado robusto para serviços de raposa, mas de acordo com Shams Charania de ESPNAcredita -se que a Fox tenha um destino preferido em mente à frente de sua iminente agência livre em 2026. No entanto, não está claro onde esse destino está.

Os rumores da Fox eram comuns no início da temporada, quando os reis estavam lutando sob Mike Brown. No entanto, depois que eles atiraram e promoveram Doug Christie, os reis foram 10-4 e retornaram à carreira dos playoffs da Conferência Oeste. Aparentemente, isso acalmou o ruído que envolve a Fox, pelo menos no momento, mas os reis estão em alerta desde essa baixa temporada, quando Fox optou por não assinar uma extensão de contrato que poderia tê -lo mantido a longo prazo a longo prazo a longo prazo . Segundo relatos, a Fox quer competir por campeonatos e parece ter uma equipe em mente onde ele pode fazê -lo.

No início desta temporada, quando os rumores da Fox estavam no auge, duas equipes conhecidas por estarem interessadas eram o Houston Rockets e o San Antonio Spurs. Houston construiu um candidato nesta temporada em torno de uma defesa dominante, mas lutou para marcar no final dos jogos, uma área em que Fox se destaca. Enquanto isso, os Spurs ainda estão procurando um parceiro de estrela para Victor Wembanyama enquanto ascendem seu cabide como o futuro rosto do esporte. Fox seria um ajuste óbvio. O Miami Heat, construído em torno do companheiro de equipe da Fox, Bam Adebayo, também faz sentido. Eles estão tentando mudar Jimmy Butler neste momento, e podem se virar e enviar ativos recebidos nesse acordo a Sacramento pela Fox.

Uma equipe que não deve levar em consideração as discussões, De acordo com CharaniaEles seriam o Los Angeles Lakers. Os Lakers estão atualmente limitados ao comerciante apenas duas seleções da primeira rodada, em 2029 e 2031. A partir de agora, que também representa LeBron James e Anthony Davis. De acordo com Ian Begley de SnyAs redes do Brooklyn veem a Fox também como um objetivo.

No momento, não está claro o que os reis procurariam em um comércio da Fox. Com os domínios de Demar Droan e Sabonis ainda na equipe e um proprietário que estava ansioso para levar esse time a jogar após seu posto de playoff de 2023, o Kings poderia procurar um pacote para vencer agora. No entanto, se a Fox estiver desesperada o suficiente para alcançar uma equipe específica que assusta os pretendentes, eles podem não ter a influência de exigir.