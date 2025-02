Rumores comerciais de Matthew Stafford: os Rams dão permissão a outras equipes da NFL para discutir o contrato com QB, por relatório

Matthew Stafford é estabelecido para retornar em 2025Mas o marechal de campo dos Los Angeles Rams, segundo relatos, quer um novo contrato para fazê -lo. Os Rams, enquanto isso, Eu não quero assumir nenhum compromisso lucrativo a um envelhecimento do sinal do sinal enquanto construiu em torno de um núcleo jovem, de acordo com o Atlético. E não apenas isso, mas deu permissão ao agente de Stafford para discutir os termos do contrato com outras equipes, De acordo com a mídia da NFL.

Os Rams estão em comunicação com a representação de Stafford com relação a um novo acordo para permanecer em Los Angeles, disse Tom Pelisser na sexta -feira no “Rich Eisen Show”, e a maior prioridade entre os dois lados parece ser uma reunião para 2025. Mesmo assim, o agente de Stafford, agente de Stafford. Ele tem luz verde para o workshop, um possível contrato com clubes, caso o quartback esteja disponível através do Commerce, de acordo com Pelissero.

Stafford é atualmente devido a US $ 49,6 milhões em 2025, sobre a tampaMas ele tem apenas US $ 4 milhões no dinheiro garantido restante em seu contrato. Ocupa o 15º lugar entre os ganhos médios anuais em lucros anuais (US $ 40 milhões).

O primeiro Super Bowl Champion também retrabalha seu acordo com os Rams antes da temporada de 2024. imaginou tocando várias mais temporadasApesar do tempo perdido devido a uma lesão em 2022 e 2023.

Matthew Stafford Pontos de pouso: Steelers, Giants entre as melhores configurações, já que os Rams dão permissão para QB para entrar em contato com as equipes Jordan Dajani

A esposa de Stafford, Kelly, reconheceu recentemente nas redes sociais que o marechal de campo Eu poderia jogar em outro lugar Em 2025 e além, mesmo indicando que ele está aberto para realocar sua família.

“Neste momento, se os Rams decidissem que eles queriam mudar, ou Matthew decidiu que eu não queria jogar pelo Rams, estou bem”, disse ele, ele disse, Através do relatório da Bleacher. “A bola realmente não está em nossa quadra. “Vamos para a estrada.