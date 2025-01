Rumores da MLB: Alex Verdugo atrai o interesse dos concorrentes apesar do ano ruim, ajuda para o Red Sox Eye Relief

Faltando pouco mais de um mês para que os arremessadores e apanhadores se apresentem nos acampamentos na Flórida e no Arizona, a entressafra da Liga Principal de Beisebol está entrando em sua reta final. Isso deixa as equipes com muito pouco tempo para dar os retoques finais em seus elencos. Abaixo, a CBS Sports compilou todas as notícias, movimentos e rumores notáveis ​​​​de quarta-feira.

O mercado do carrasco esquenta

O veterano outfielder Alex Verdugo está atraindo o interesse de vários clubes, de acordo com Chris Cotillo do MassLive. Entre aqueles que competem por seus serviços? Os Piratas, Mets e Blue Jays.

Verdugo, 28 anos, teve uma temporada decepcionante no Yankees. Ele atingiu 0,233/0,291/0,356 (83 OPS+) com apenas 13 home runs em 149 jogos. No entanto, os seguintes clubes provavelmente o verão como um candidato em recuperação com base em sua juventude e história (ele ainda tem 101 OPS+ na carreira).

Não prejudica a comercialização de Verdugo o fato de ele provavelmente se contentar com um contrato de um ano com um salário médio.

Tinta Nacional Rosário

Os Nationals contrataram o veterano jogador utilitário Amed Rosario, anunciou o time na quarta-feira. Rosário receberá US$ 2 milhões pelo contrato de um ano. de acordo com Jon Heyman do New York Post.

O rosário de 29 anos dividiu a última temporada entre três equipes. Ele atingiu 0,280/0,306/0,380 (94 OPS+) com três home runs e 13 bases roubadas. Supõe-se que eles o usarão como reserva.

Red Sox mostra interesse em Minter

Os Red Sox são um dos times que demonstram interesse no apaziguador canhoto AJ Minter. novamente para Cotillo.

Minter, 31, compilou uma carreira ERA de 3,28 em quase 400 aparições. A CBS Sports o classificou como o 48º melhor agente livre entrando no inverno. Isto é o que escrevemos naquela época.:

Isso é um pouco menos do que Minter merece com base em sua história como canhoto de alta alavancagem, mas estamos apostando em como as equipes reagirão à cirurgia no quadril que ele sofreu em agosto, que encerrou sua temporada. Para seu crédito, permaneceu em vigor quando estava disponível; Contra ele, sua velocidade e suas taxas de eliminações e home runs caíram para os piores níveis de sua carreira. Atribuir essas marcas à doença física de Minter parece justo. Ao mesmo tempo, é provavelmente sensato ter em mente a possibilidade de ele nunca recuperar a sua melhor forma.

Os Red Sox teriam conversado com vários outros agentes livres, incluindo o ex-próximo aos Cardinals, Andrew Kittredge.