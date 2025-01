Rumores da MLB: Blue Jays conversam com Pete Alonso, Astros não terminaram com Alex Bregman, Clayton Kershaw na escalação dos Dodgers

Em menos de um mês, os campos de treinamento de primavera serão abertos no Arizona e na Flórida. Ainda há muitos agentes livres esperando para assinar e negociar candidatos esperando para se mudar. Não faltarão atividades desde agora até o início do acampamento. Aqui estão os eventos de quinta-feira.

Conversas entre Alonso e os Blue Jays esquentam

As negociações entre o agente livre da primeira base Pete Alonso e os Blue Jays estão “avançando” Relatórios SNY. Não há acordo e não há garantia de que isso será feito, mas conversar é alguma coisa. Toronto contratou Anthony Santander no início desta semana e pode colocá-lo no campo externo em tempo integral, com Alonso e Vladimir Guerrero Jr. Classificamos Alonso como o 11º melhor agente livre neste inverno.

O Mets, time de longa data de Alonso, teria oferecido a ele um contrato de três anos no valor entre US$ 68 milhões e US$ 70 milhões no início deste mês. Diz-se que Alonso ofereceu um acordo de curto prazo ao Mets e apenas ao Mets, então é possível que um contrato com os Blue Jays seja um acordo de longo prazo. Toronto teve dificuldade em fazer com que os jogadores aceitassem seu dinheiro nos últimos dois anos.

Astros continuam comprometidos com Bregman

Surpreendentemente, os Astros não fecharam as portas para uma reunião de Alex Bregman. Relatórios do USA Today. No entanto, eles não estão otimistas com isso, e Bregman supostamente tem duas ofertas de times desconhecidos. A recontratação de Bregman pode empurrar Isaac Paredes para a segunda base e José Altuve para o campo esquerdo. Classificamos Bregman como o terceiro melhor agente livre disponível neste inverno.

Houston teria oferecido a Bregman seis anos e US$ 156 milhões no início desta offseason. Quando isso foi rejeitado, recorreram a Paredes e Christian Walker, que jogarão na terceira e na primeira base, respectivamente. De acordo com os contratos de beisebol de CotOs Astros têm uma folha de pagamento de US$ 243 milhões para fins fiscais de equilíbrio competitivo, confortavelmente abaixo dos US$ 264,8 milhões do ano passado.

Dodgers ainda interessados ​​em Kershaw

Mesmo depois de contratar Roki Sasaki e Blake Snell, os Dodgers têm interesse em contratar Clayton Kershaw novamente, disse o gerente geral Brandon Gomes na quarta-feira (por meio do Registro do Condado de Orange). Kershaw passou por uma cirurgia no dedo do pé e no joelho em novembro e ainda não arremessou em um monte. Gomes indicou que os Dodgers tentarão contratá-lo novamente assim que ele concluir sua reabilitação e estiver pronto para contribuir. Ligas Principais jogos.

Os Dodgers têm uma profundidade de rotação invejável, embora Tyler Glasnow (cotovelo) e Yoshinobu Yamamoto (ombro) tenham perdido um longo período devido a lesões no ano passado, e Tony Gonsolin, Dustin May e Shohei Ohtani não tenham arremessado em 2024 durante a reabilitação de uma cirurgia no cotovelo. . Kershaw é um ícone da franquia e nunca é demais lançar, especialmente para um candidato à World Series.

Os vermelhos perseguem Estévez

Os Reds estão em negociações com o destro Carlos Estévez, de acordo com o USA Today. Dizia-se que os Blue Jays e Cubs estavam na disputa pelo substituto do agente livre no início desta semana. José Leclerc (Atletismo), AJ Minter (Mets), Tanner Scott (Dodgers) e Paul Sewald (Guardians) chegaram a acordo na última semana. O mercado de alívio está começando a se recuperar.

Cincinnati já tem um close muito bom em Alexis Diaz, embora não haja muitos bons apaziguadores, e o bullpen foi um ponto sensível em 2024. Com três vagas de wild card por liga, você não precisa tentar. também É difícil ver os Reds concorrendo a uma vaga nos playoffs nesta temporada. Classificamos Estevez como o 34º melhor agente livre disponível neste inverno.

Pais e gêmeos falam sobre troca para Vázquez

Os Padres e Twins discutiram uma troca envolvendo o apanhador Christian Vázquez no início desta entressafra. relata El Atlético. Um acordo não é iminente, embora ambos os lados estejam motivados para continuar as negociações. Parece que o maior obstáculo é quanto dinheiro Minnesota gastará para facilitar o comércio. Vázquez deve US$ 10 milhões em 2025, último ano de seu contrato.

San Diego perdeu Kyle Higashioka na free agency e, no mínimo, precisa de um reforço veterano para Luis Campusano. Vázquez perdeu seu cargo inicial nos Twins para Ryan Jeffers, e Minnesota pode transferir Jair Camargo como apanhador reserva. Para eles, transferir Vázquez seria puro desperdício salarial. No entanto, diz-se que os Padres estão se aproximando ou ultrapassando o limite da folha de pagamento.

Matzek terá showcase na quinta-feira

O canhoto agente livre Tyler Matzek, que atuou pelo Braves na pós-temporada de 2021, fará uma exibição para times interessados ​​​​na Califórnia na quinta-feira. Relatórios MLB.com. Matzek, de 34 anos, voltou da cirurgia de Tommy John no início da temporada passada, depois ficou afastado dos gramados devido a uma inflamação no cotovelo em maio e não jogou pelo resto do ano. Agora ele está saudável e pronto para mostrar aos times que pode contribuir em 2025. Se a vitrine correr bem, é provável que um contrato da liga secundária com um candidato esteja em jogo.