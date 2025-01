Rumores da MLB: Blue Jays se voltam para novos alvos após a falha de Roki Sasaki, Cardinals ‘esperançosos’ pela troca de Nolan Arenado

A entressafra da Liga Principal de Beisebol continua, apenas um dia depois de se saber que Roki Sasaki concordou em assinar com os Dodgers. Ainda restam muitos agentes livres de qualidade (rastreador de agente livre) e há sempre o mercado comercial. Falta menos de um mês para o treinamento de primavera, mas há trabalho a ser feito, então vamos começar aqui e recapitular as notícias e rumores do dia.

Em particular, os Blue Jays perderam Sasaki e perder grandes agentes livres está se tornando um problema para eles. Para onde eles vão?

Jays falando sobre Santander

Os Blue Jays “continuam a falar com” o rebatedor de agente livre Anthony Santander. relata o New York Postobservando também que os Blue Jays estão “olhando” para Pete Alonso junto com os arremessadores disponíveis.

A conclusão básica é que os Blue Jays ainda estão tentando melhorar seu clube aqui no final da entressafra.

Essa escalação certamente poderia usar um pouco de força extra. Depois de Vladimir Guerrero Jr. e Bo Bichette, não existem muitos rebatedores confiáveis.

Santander é um rebatedor de 30 anos que atingiu 0,235/0,308/0,506 com 44 home runs e 102 RBI na última temporada. Alonso é um rebatedor de carreira de 0,249/0,339/0,514 que teve média de 43 home runs e 112 RBI em 162 jogos. Qualquer um (ambos?) Seria uma boa aquisição para os Blue Jays.

Os Blue Jays também estão em busca de arremessos

Embora haja muita decepção nas críticas a Sasaki, os Blue Jays “continuam envolvidos” no mercado de arremessos iniciais. pela rede esportiva.

A rotação não parece tão ruim para os Blue Jays neste momento, com Kevin Gausman, José Berríos, Chris Bassitt e Bowden Francis formando um belo top quatro, mas não faria mal nenhum acrescentar.

Jack Flaherty Ele é o melhor arremessador de agente livre restante, mas alguns outros que poderiam ajudar também não assinaram, como Max Scherzer, Nick Pivetta, André Heaney e José Quintana.

Negociação ‘esperançosa’ de Arenado dos Cardinals se materializa

Os Cardinals têm mantido o terceiro base Nolan Arenado durante todo o período de entressafra e até concordaram em uma troca com os Astros, apenas para Arenado vetá-la. O presidente dos Cardinals, John Mozeliak, continua “esperançoso” de que eles encontrarão uma maneira de trocá-lo antes do treino de primavera. de acordo com o Belleville News-Democrata.

“Acho que ainda é um cara ou coroa, mas sei que é uma prioridade máxima para a organização e para mim, então estarei focado nisso até que não seja.”

Talvez ajudasse se Alex Bregman concordasse com um acordo em algum lugar, pois isso eliminaria a única opção óbvia para um melhor terceiro base no mercado aberto.

Cubs podem aumentar a folha de pagamento no prazo comercial

É raro na entressafra mencionar a capacidade de adicionar dinheiro antes do prazo de negociação, mas o proprietário do Cubs, Tom Ricketts, fez exatamente isso. Via El Atlético:

“Sempre temos a possibilidade de adicionar a folha de pagamento se precisarmos dentro do prazo. E se houver uma peça que precisamos para continuar ganhando, sempre há essa opção.”

Os Cubs causaram impacto no início desta entressafra ao trocar o outfielder Kyle Tucker, mas por outro lado têm estado relativamente quietos. Havia esperanças de que a troca de Cody Bellinger liberasse dinheiro para outra grande jogada, mas os Cubs ainda não fizeram isso e é pelo menos um pouco preocupante que a estrutura aqui seja a capacidade de adicionar dinheiro na temporada, e não na temporada. próximas temporadas. semanas.