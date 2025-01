Rumores da MLB: Dodgers não terão pressa em fazer negociações após a assinatura de Hyeseong Kim, mercado de Justin Verlander esquentando

A entressafra da Liga Principal de Beisebol continua esquentando depois de facilitar as coisas durante as férias. As equipes agora têm pouco mais de um mês até que os arremessadores e apanhadores se apresentem nos acampamentos na Flórida e no Arizona. Como tal, nas próximas semanas os clubes deverão fazer tudo o que estiver ao seu alcance para dar os últimos retoques nos seus plantéis. Com isso em mente, a CBS Sports reuniu abaixo todas as maiores notícias, rumores e movimentos de sábado.

Dodgers não tem pressa em negociar após assinatura de Kim

Os Dodgers concordaram com os termos O jogador de campo sul-coreano Hyeseong Kim na sexta-feira. No entanto, isso não significa que Los Angeles esteja necessariamente procurando retirar um jogador de campo de sua coleção, disse o gerente geral Brandon Gomes aos repórteres.

“Acho que estamos adicionando um jogador realmente talentoso e (então) veremos como as coisas evoluem.” Gomes disse a Jack Harris do Los Angeles Times. “É útil ter peças realmente fortes em diversas áreas. É assim que estamos vendo agora.”

Ainda se espera que os Dodgers apresentem uma combinação inicial de jogo duplo de Mookie Betts e Gavin Lux. Isso deixa Kim como um dos três potenciais jogadores de campo reserva no banco dos Dodgers, junto com Chris Taylor e Miguel Rojas.

É claro que, mesmo que os Dodgers estivessem interessados ​​em transferir Taylor (ou Rojas), eles não ganhariam nada admitindo isso publicamente. Em vez disso, eles têm bastante tempo para avaliar suas opções antes de decidirem sobre o melhor plano de ataque.

Verlander tem vários pretendentes

Várias equipes estão interessadas em contratar o destro Justin Verlander. de acordo com Jon Morosi da MLB Network.

Verlander, 41, está saindo de uma temporada excepcionalmente ruim, na qual postou um ERA de 5,48 (72 ERA +) em 17 partidas. No entanto, modelos externos de qualidade continuam no seu arsenal, e as equipes certamente o veem como um candidato de recuperação que poderia ocupar o meio de sua rotação em um contrato de um ano.

Verlander é nove vezes vencedor do All Star e três vezes do Cy Young Award.

Blue Jays fazem oferta ao Santander

Os Blue Jays fizeram uma oferta ao defensor externo Anthony Santander, de acordo com Ari Alexander do KRPC 2 de Houston. Os termos da oferta são desconhecidos, mas sabe-se que Toronto é um dos poucos times competindo para contratar o rebatedor, que vem de uma temporada All-Star com os Orioles.

No início desta semana, nós aqui da CBS Sports previmos que o Santander iria desembarcar com os Blue Jays. Isto é o que escrevemos:

O mercado do Santander parece calmo demais para um rebatedor de 30 anos que vem de uma temporada de 44 home runs. Essa é a vida dos rebatedores de canto que não são de elite. Estou visando os Blue Jays aqui porque eles estiveram conectados a vários grandes agentes livres neste inverno, sugerindo que estão pelo menos um pouco abertos a fazer mais adições. Além disso, Toronto certamente poderia usar uma atualização no campo externo de canto ou no rebatedor designado.

Alejandro lista Tigres e Angelinos como outros times com interesse no Santander.