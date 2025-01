Rumores da MLB: Dodgers podem comprar arremessadores ‘excedentes’ após mais adições, Cubs procuram ajuda do bullpen

Depois que o anúncio da classe do Hall da Fama é feito, geralmente passamos algumas semanas chatas antes do início do treinamento de primavera. Foi assim que aconteceu há pelo menos uma década. Hoje, ainda existem muitos agentes livres no tabuleiro, o que também significa que é possível ver uma ou duas grandes negociações.

Com esse espírito, vamos resumir as notícias e rumores do dia.

Dodgers comprando jarros

Os Dodgers fizeram uma série de acréscimos, mesmo que não finalizem um acordo para Kirby Yates. Isto significa que precisam de libertar espaço na sua lista de 40 homens e estão “comprando alguns dos seus excedentes” no mercado comercial. De acordo com EUA hoje. Entre esse excedente poderia estar o apaziguador Ryan Brasier.

O destro de 37 anos teve um ERA de 3,54 e um WHIP de 0,96, com 25 eliminações em 28 entradas na última temporada. Ele também esteve em ação em todas as três rodadas dos playoffs, arremessando para um ERA de 5,00.

Os Cubs adicionam Berti e ajudam o bullpen

Os Cubs chegaram a um acordo com o jogador de campo livre Jon Berti. de acordo com Mark Feinsand do MLB.com. Berti, que completou 35 anos na quarta-feira, passou a última temporada no Yankees e acertou 90 OPS + em 25 jogos.

Em outro lugar, os Dodgers superaram o lance dos Cubs por Tanner Scott e parece que Kirby Yates também poderia ir nessa direção, o que significa que os Cubs ainda estão procurando ajuda no bullpen em outro lugar. De acordo com o The Athletic, a lista restante de alvos é a seguinte:

O grupo em consideração neste inverno, de acordo com fontes da liga informadas sobre as discussões da equipe, inclui Kenley Jansen, David Robertson, Ryan Pressly, Phil Maton, Ryne Stanek e Brooks Raley.

Todos eles são agentes livres, exceto Pressly, que exigiria uma troca dos Astros. Raley está saindo da cirurgia de Tommy John e só estará pronto para a segunda metade da temporada, salvo um revés em sua reabilitação. É uma variedade de opções e mostra a flexibilidade que os Cubs têm em buscar atualizações no bullpen.

O arremessador substituto de agente livre Paul Sewald assinou um contrato de um ano com opção mútua para a temporada de 2026, anunciou a equipe na quarta-feira. O acordo para esta temporada é de 7 milhões de dólares. Relatórios ESPN.

O destro de 34 anos tem sido um homem mais próximo ou preparado durante a maior parte das últimas quatro temporadas. No ano passado para os Diamondbacks, ele teve um ERA de 4,31 (98 ERA +) e 1,13 WHIP com 43 eliminações em 39 ⅔ entradas. Ele teve 11 das 11 oportunidades de defesa na última temporada até junho, mas depois desperdiçou quatro das nove oportunidades seguintes e foi removido da função mais próxima.

Os Guardians tiveram o melhor bullpen do beisebol na temporada passada, com Emmanuel Clase, mais próximo, flanqueado por Cade Smith, Hunter Gaddis e Tim Herrin, entre outros. Sewald se junta ao grupo em 2025.

Os Angels adicionam o ex-All-Star

O jogador de campo livre Tim Anderson assinou um contrato da liga secundária com os Angels. Relatórios do USA Today.

Foi uma queda rápida para Anderson. Ele teve um WAR de 4,7, o recorde de sua carreira, em 2021 com o White Sox e entrou para o time All-Star ao atingir 0,301 em 2022. Ele postou um WAR de -2,0 em 2023, antes que o White Sox o liberasse como agente livre. Com os Marlins no ano passado, ele atingiu 0,214/0,237/0,226 (27 OPS+) com -1,5 WAR em 65 jogos. Ele completará 32 anos em junho, então ainda dá tempo de ressuscitar a carreira.