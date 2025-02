Rumores da MLB: filhotes de “não terminados” como os campos de treinamento da primavera, a massa certa do objetivo do Red Sox é aberta

Os lançadores e receptores da Major League Baseball estão começando a informar acampamentos na Flórida e no Arizona em preparação para a temporada de exposições. Mas, antes que o treinamento da primavera possa começar, as equipes ainda têm algumas adições de última hora em suas listas. Com isso em mente, na CBS Sports, ele compilou todas as notícias, movimentos e rumores mais notáveis ​​na quarta -feira em um lugar conveniente.

Os filhotes “não terminam” adicionando

Eles dizem aos filhotes entre as equipes que ainda procuram adicionar à sua lista antes do dia da abertura, disse o gerente Craig aconselha aos jornalistas na terça -feira.

“Não, nós não acabamos”. Counsell disse, de acordo com o Atlético. “Acho que você nunca considerou a construção de uma lista. Seja grande ou pequeno (movimentos), acho que você não deve considerá -lo pronto. Especialmente em 11 de fevereiro. Eu diria que você sempre olha as opções que existem . Absolutamente.”

O candidato mais óbvio a ingressar na lista dos filhotes é o veterano jogador Alex Bregman, que conheceria vários de seus companheiros de equipe de Houston, incluindo o jardineiro Kyle Tucker e o homem da configuração Ryan Pressly. Acredita -se que os filhotes sejam uma das três ou quatro equipes competindo seriamente pelos serviços de Bregman, junto com os Tigres e o Red Sox. (As estrelas, o único clube do Bregman a ser profissional, parecem menos propensas a manter seus serviços).

A CBS Sports detalhou por que Bregman, nosso agente livre nº 3, que chegou ao inverno, permaneceu sem assinar na semana passada. É isso que escrevemos naquele momento:

Por que ainda está disponível? O principal fator aqui parece ser o contrato desejado de Bregman. Para ficar claro: existem algumas bandeiras vermelhas legítimas em seu perfil, incluindo a possibilidade de que seu slugging receba um sucesso significativo fora dos limites de Houston. As equipes, naturalmente, preferem limitar seu declínio com um pacto mais curto. No entanto, Bregman aparentemente permaneceu firme em suas demandas e, se se acredita em relatórios recentes, ele acabará namorando o dele.

Vamos ver se os filhotes podem pousar Bregman. No início deste inverno, eles trataram a terceira base Isaac paredes nas estrelas como parte do comércio para obter o tucker acima mencionado.

Meias vermelhas ainda procuram os morcegos com a mão certa

As meias vermelhas são outra equipe que ainda espera fazer algumas compras nos próximos dias. O melhor executivo de operações de beisebol, Craig Breslow, reconheceu na terça -feira que ele tem um perfil específico em mente.

“Neste momento, ainda estamos perseguindo um bastão certo, e esperamos que possamos alcançá -lo”. Breslow disse ao MLB.com.

Além de ser uma das equipes em busca de Bregman, o Red Sox também se conectou à terceira base dos Cardinals, Nolan Arenado, na fábrica de boatos. Arenado, que tem três anos restantes e US $ 74 milhões em seu contrato, teria que desistir de sua cláusula não -Trade para facilitar qualquer acordo.

Arenado vem de uma temporada decepcionante que o viu publicar 101 OPS+, sua pior marca sazonal completa desde sua campanha de estreante em 2013.