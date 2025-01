Rumores da MLB: filhotes, Mets chamam de A como dos pais Dylan Cease, Luis Robert Jr. Conversas comerciais desmoronar

Temos os últimos dois dias de janeiro e pelo menos dois agentes livres que esperam obter um acordo de nove dígitos estão no mercado em Alex Bregman e Pete Alonso, enquanto vários outros são agulhas. Como pode ser visto em nosso rastreador de agentes livresQuatro dos 12 principais permanecem e um número decente de jogadores úteis também estão disponíveis.

E, no entanto, o treinamento de primavera é muito mais próximo que a linha do horizonte enquanto dirige para a temporada de 2025.

Vamos envolver as notícias e rumores do dia.

Foi dito que os pais durante grande parte da baixa temporada procuram maneiras de eliminar a folha de pagamento e o chefe entre essas formas é o rumor de comércio potencial da cessação de Dylan. Entre outras equipes, obviamente, os filhotes podem ser jogados na mistura de pretendentes, Rede de relatórios da MLB.

Cease, 29 anos, é um ano após a agência gratuita e ganhará US $ 13,75 milhões em 2025, o que parece ser uma ótima pechincha para sua produção. Na última temporada, foram 14-11 com uma eficácia de 3,47, 1,07 WHIP e 224 strikeouts em 189 ⅓ ingressos, sala de terminar na votação de Cy Young.

Os filhotes têm Shota Imanaga, Justin Steele, Jameson Taillon e Matthew Boyd no que parecem ser pontos de rotação e, presumivelmente, sentam -se em direção ao topo. Se os filhotes não adquirirem mais ajuda na rotação antes da temporada, Javier Assad, Jordan Wicks, Ben Brown e Colin Rea são opções de rotação adicionais.

Os Mets também estão interessados ​​em Cesar, De acordo com o New York Post.

Equipamento interessado em Lynn mais próximo

Algumas equipes perguntaram sobre a vontade do direito do agente livre Lance Lynn de ser lançado em alívio, De acordo com o Atlético.

Lynn, 37, passou a temporada passada com os cardeais. Acumulou uma eficácia de 3,84 (109 ERA+) e uma proporção de respostas a uma caminhada de 2,48 em 117 entradas. Não tem sido usado como apaziguador com regularidade desde o início de sua carreira, em 2011-12.

Lynn disse ao Atlético que está “intrigado” com a idéia de fechar jogos. No entanto, não está claro se você assumirá esse desafio ou se tentará prolongar sua carreira como titular.

Robert to Reds Deal desmoronou

As meias brancas estavam trabalhando em um acordo que teria enviado um jardineiro central All-Star para os Reds, mas as duas partes não conseguiram chegar a um acordo, De acordo com o Atlético. O assalto parecia ser o quanto Robert, os Rojos teriam assumido em um acordo e Cincinnati acabou se voltando para assinar Austin Hays na agência livre. O relatório também indica que os Giants tentaram antes desta temporada conseguir Robert em uma troca.

A ótima comida para carregar é obviamente que as meias brancas eram graves o suficiente sobre o comércio de Robert que as conversas foram muito além das fases preliminares nas discussões, mas não se apressavam para fazer algo acontecer.

Robert, 27, deve entregar US $ 15 milhões em 2025 antes de algumas opções de equipamentos de US $ 20 milhões; portanto, pelo menos em teoria, não deve ser difícil para as meias brancas tratá -lo em algum momento deste ano, antes do treinamento da primavera , durante ou durante a temporada regular. Durante muito tempo, ele teve problemas com lesões e inconsistência, mas a vantagem é a temporada de 2023, quando atingiu .264/.315/.542 (130 Ops+) com 36 duplas, 38 jogadores, 80 faixas, 90 corridas, 20 assaltos e 5,0 Guerra da Guerra.

Os tigres ‘não são feitos’

Os Tigres de Detroit vêm de um aumento surpresa dos playoffs e procuram capitalizar.

“Não terminamos”, disse o presidente de operações de beisebol, Scott Harris (Através de MLB.com). “Vamos tentar encontrar novas maneiras de melhorar essa equipe. Existem várias maneiras pelas quais podemos fazê -lo: agência gratuita, comércio, reivindicação de isenção. Acho que o bullpen e nosso alinhamento são duas áreas que vamos procurar fazer atualizar se pudermos. ”

Bregman ainda é um excelente ajuste para o alinhamento de tigres pesados ​​nas crianças. Quanto ao bullpen, o alívio do agente livre Kenley Jansen e/ou David Robertson poderia trabalhar em acordos de curto prazo.

Como Harris disse, as negociações também são possíveis.