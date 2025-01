Rumores da MLB: Mercado de Pete Alonso esquentando com pretendente familiar, cinco times na disputa para Jack Flaherty

É 3 de janeiro, então a parte lenta do Ligas Principais A baixa temporada continua. Ainda temos alguns agentes livres de renome disponíveis, enquanto alguns candidatos comerciais ainda não foram transferidos, então algumas coisas precisam acontecer antes do treinamento de primavera. Alex Bregman, Pete Alonso e Anthony Santander são os melhores morcegos disponíveis na free agency, enquanto o arremessador oferece Jack Flaherty, Roki Sasaki e Max Scherzer. Aqui está o rastreador de agente gratuito.

Vamos às notícias e rumores do dia.

Os Mets têm mais interesse em Alonso?

Embora os Anjos tenham sido apresentados como um pretendente interessante para Alonso nos últimos dias, Relatórios de rede MLB que nenhum time “neste momento tem mais interesse em Alonso do que seu empregador original, o New York Mets”.

É uma boa opção. Já vimos Alonso ser um dos rebatedores mais prolíficos da história da franquia e agora há um possível buraco em qualquer canto do campo interno. O Mets poderia manter Mark Vientos na terceira base ou movê-lo para a primeira. Ao recontratar Alonso, obviamente deixariam Vientos na terceira posição.

Por enquanto, embora a contratação de Juan Soto tenha sido obviamente surpreendente, parece haver um vazio no meio da ordem do Mets, dadas as suas aspirações de ser um dos melhores times do beisebol. Francisco Lindor é um rebatedor líder de primeira linha, enquanto Soto está listado em segundo lugar. Depois vem Vientos e um grupo de Brandon Nimmo, Francisco Álvarez e Starling Marte para o meio do pedido. Colocar Alonso em quarto lugar depois de Vientos realmente fortaleceria as coisas.

Reunião de Flaherty com os Orioles? Outros em mix também

Os Orioles são um “candidato lógico” para colocar Flaherty como agente livre. por MLB.comembora os Giants, Blue Jays, Tigers e Cubs também estejam “na mistura”.

Flaherty foi negociado dos Cardinals para os Orioles antes do prazo de 2023 e o resultado foi um desastre. Ele teve um ERA de 6,75 e um WHIP de 1,67 em 34⅔ entradas. Ele se recuperou na última temporada para 13-7 com um ERA de 3,17, 1,07 WHIP e 194 eliminações em 162 entradas para os Tigers e Dodgers. Ele foi uma mistura nos playoffs, parecendo de dominante a terrível em suas cinco partidas pelo campeão da World Series Dodgers.

Kim concorda com os Dodgers

O prazo para Hye-seong Kim chegar a um Ligas Principais O acordo foi marcado para sexta-feira às 17h, horário do leste dos EUA, e horas antes desse prazo ele chegou aos Dodgers. História completa aqui.

Em 127 jogos pelos Kiwoom Heroes na temporada passada, Kim atingiu 0,326/0,383/0,458 com 26 duplas, quatro triplas, 11 home runs, 75 RBI, 90 corridas e 30 bases roubadas. Ele jogou principalmente na segunda base nas últimas três temporadas, com alguma experiência na terceira base e no shortstop.

Supondo que o plano de manter Mookie Betts no campo interno seja válido, não há vaga inicial aberta para Kim, o que o torna uma peça profunda.