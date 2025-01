Rumores da MLB: Mets fazem oferta de ‘última chance’ a Pete Alonso e Blue Jays para reiniciar as negociações de extensão de Vlad Guerrero

Faltando menos de um mês para que os arremessadores e apanhadores se apresentem ao serviço, o período de entressafra da Liga Principal de Beisebol está começando a chegar ao fim. Isso deixa as equipes com algumas semanas preciosas para dar os retoques finais em suas escalações. Abaixo, a CBS Sports compilou todas as maiores notícias, rumores e movimentos de quinta-feira em um local conveniente.

Oferta final do Mets por Alonso

O Mets e o veterano primeira base Pete Alonso continuaram a negociar um possível reencontro durante grande parte da entressafra, mas nada foi finalizado ainda. Na quinta-feira, o New York Post relatou que o Mets fez uma oferta de “última chance” e então, uma vez rejeitada, “começou a se afastar” de Alonso. O acordo oferecido era de três anos e algo entre US$ 68 e US$ 70 milhões.

Horas antes do relatório, o Mets concordou com uma reunião de um ano com o veterano Jesse Winker e agora irá se concentrar no bullpen, especialmente no agente livre canhoto Tanner Scott.

A indicação é que o Mets passou a acreditar que o tempo de Alonso no clube acabou, salvo algum imprevisto.

Nosso próprio Mike Axisa investigou recentemente Se um acordo de curto prazo como a oferta mencionada faria sentido seja para Alonso ou para o Mets (ou outro time).

Alonso, 30, passou toda a sua carreira no Mets. Ao longo de seis temporadas, ele atingiu 0,249/0,339/0,514 (134 OPS+) com 226 home runs. Suas contribuições valeram cerca de 19,8 vitórias acima da substituição, de acordo com o Baseball Reference. Alonso é quatro vezes campeão do All-Star e duas vezes do Home Run Derby.

A CBS Sports classificou Alonso como o 11º melhor agente livre disponível no início do inverno. Na altura, notámos que poderá ter uma recepção fria porque “é também um jogador destro de primeira base que está perto de completar 30 anos. As equipas mostraram que abrirão excepções para talentos geracionais, um Albert Pujols ou um Miguel Cabrera , mas Alonso não alcançará esse padrão.”

Vale a pena notar que Os relatórios do Atlético Outras equipes ainda estão envolvidas na licitação de Alonso, incluindo os Blue Jays. Caso Toronto contrate Alonso, a expectativa é que Vladimir Guerrero Jr.

No início desta semana, CBS Sports tomou nota que os Blue Jays, saindo de uma temporada miserável, estão em uma encruzilhada e precisam de alguma clareza em sua direção de curto e longo prazo:

A outra opção envolve focar na sua competitividade a curto prazo, independentemente das consequências a longo prazo, melhorando a escalação em torno de Guerrero e Bichette. Veja bem, se os Blue Jays adotassem esse tipo de postura agressiva neste período de entressafra, eles provavelmente já o teriam feito, certificando-se de atingir alguns de seus objetivos anteriores. Embora a juventude de Sasaki faça dele um raro agente livre que é um alvo sensato, não importa aonde os Blue Jays vão, não cortejá-lo pode deixar os Blue Jays sem outra oportunidade nesta offseason para adicionar um talento de impacto ao seu elenco. (“Maio” porque ainda existem alguns agentes livres de qualidade, como Alex Bregman e Jack Flaherty, e é possível que o mercado comercial possa oferecer alguns toques entre agora e o Dia de Abertura.)

Os Blue Jays também são um dos três finalistas do ás japonês Roki Sasaki. Acredita-se que os Dodgers e Padres também estejam na corrida.

As negociações de extensão entre Jays e Guerrero vão ‘acelerar’

Falando em Guerreiro, O Atlético relata o seguinte:

Os Blue Jays não conversam com a equipe de Guerrero sobre uma prorrogação desde antes do Natal, de acordo com uma fonte informada sobre as negociações. No entanto, espera-se que essas negociações sejam aceleradas antes do prazo auto-imposto por Guerrero de 17 de fevereiro, um dia antes dos Blue Jays realizarem seu primeiro treino completo para arremessadores e jogadores de posição.

Lembre-se, Guerrero, 25, atingirá a agência gratuita após a temporada de 2025. Ele já é quatro vezes All-Star e terminou como vice-campeão de MVP da Liga Americana em 2021, atrás do astro bidirecional Shohei Ohtani. Na temporada passada, Guerrero atingiu 0,323/0,396/0,544 (166 OPS+) com 44 duplas, 30 home runs, 103 RBI, 98 corridas e 6,2 WAR.

Os Blue Jays não precisarão apenas convencer Guerrero a assinar uma prorrogação com dinheiro, mas também com a gestão da franquia, com toda probabilidade.

Padres pegam o apanhador reserva

Os Padres chegaram a um acordo com o apanhador livre Martín Maldonado. relata El Atlético.

Maldonado, 38, atingiu 0,119/0,174/0,230 com -1,3 WAR para o White Sox na última temporada. Ele é conhecido há muito tempo como um defensor defensivo com um canhão no braço que funciona bem com arremessadores. Os Astros juraram por ele durante anos e ele ganhou um ringue com eles em 2022.

Luis Campusano é o apanhador titular dos Padres.