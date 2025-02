Rumores da MLB: Os Brewers assinarão Mark Canha depois de perder o jardineiro Blake Perkins para o giro fraturado

A temporada de exposições de beisebol da Major League está completamente em andamento, mas isso não impede que as equipes sejam aditivas para suas listas. Com isso em mente, a CBS Sports compilará todos os desenvolvimentos e rumores mais notáveis ​​no domingo no espaço abaixo para o seu prazer no consumidor.

Os Brewers concordaram com um contrato de ligas menores com o jardineiro veterano Mark Canha, De acordo com Jon Heyman, do New York Post.

Canha, 36, passou parte da temporada de 2023 com os Brewers. Ele voltará a Milwaukee se separar no ano passado entre os Tigres e os Giants. Acorre .242/.344/.346 (99 OPS+) com sete jogadores e sete bases roubadas em 125 jogos. As contribuições de Canha valiam cerca de 0,6 vitórias acima da substituição, a marca mais baixa de sua carreira desde a temporada de 2017.

Canha parece competir por um banco com os Brewers. Em teoria, eu poderia até trabalhar em um tempo compartilhado com o jardineiro de esquerda, Sal Fourlck. No entanto, essa é apenas uma teoria neste momento, e há razões para ser céticas sobre Canha, dada sua produção de energia abaixo da média. As equipes geralmente querem mais golpes de seus jogadores de esquina.

Obviamente, os fabricantes de cerveja podem ser uma das equipes dispostas a olhar para o outro lado desse sentido, uma vez que usam Frowlk, também há o recente desenvolvimento que os viu perdendo o jardineiro Blake Perkins por algum tempo devido a uma rotação fraturada.

Canha é classificada como um agente livre do artigo XX (b): possui mais de seis anos de tempo de serviço; Terminou na última temporada em uma lista da liga principal; E ele assinou um pacto de ligas menores mais de 10 dias antes do dia de abertura, o que significa que ele terá algumas oportunidades de exclusão disponíveis para ele que exigirão Agência gratuita completamente. A primeira dessas oportunidades ocorre cinco dias antes do dia da abertura.

Pilar firme dos Rangers

Os Rangers assinaram o veterano jardineiro Kevin Pillar com um contrato de ligas menores, anunciou a equipe.

Pillar, 36 anos, participará do treinamento de primavera das principais ligas e tentará ganhar um emprego no acampamento com pessoas como Evan Carter, Wyatt Langford, Leody Tavares e Adolis García. Ele se separou na última temporada entre as meias brancas e Los Angeles, compilando um 88 OPS+ em 100 jogos. Suas contribuições valiam cerca de 0,4 vitórias acima da substituição.