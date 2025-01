Rumores da MLB: os Mets já estão em contato com Pete Alonso, apesar das queixas do proprietário Steve Cohen

A Major League Baseball é apenas algumas semanas depois de ver que os campos abrem na Flórida e no Arizona em preparação para a temporada de exposições. Este é o momento certo para as equipes adicionarem os retoques finais às suas listas enquanto se preparam para o próximo ano. Com isso em mente, a CBS Sports reuniu todas as notícias, movimentos e rumores mais notáveis ​​na quarta -feira, em um lugar conveniente para seu prazer ao consumidor.

Mets retomar as conversas de Alonso

Durante o fim de semana, o proprietário do Mets, Steve Cohen, preocupado com como “exaustivo“As negociações com a primeira base e o agente livre Pete Alonso se tornaram. Apenas alguns dias depois, Cohen está novamente em contato com Alonso e o agente Scott Boras, De acordo com Jon Heyman, do New York Post.

Não está claro se as chances do Mets trazem para Alonso melhoraram, rejeitaram ou permaneceram as mesmas desde que Cohen se tornou público com suas frustrações.

“Não gosto das estruturas que estão nos apresentando”, disse Cohen no evento Fan Fest da equipe. “Eu acho que é muito assimétrico contra nós. Sinto -me firmemente sobre isso. Nunca vou dizer ‘não’, sempre há uma possibilidade, mas a realidade é que estamos avançando enquanto continuamos a trazer os jogadores, é difícil Para levar Pete ao que é um grupo muito caro de jogadores que já temos?

Cohen revelou que os Mets fizeram de Alonso uma oferta “significativa”. Os relatórios da mídia no início deste mês indicaram que Nova York havia apresentado um pacto de três anos no valor de US $ 70 milhões, ou uma versão um pouco mais doce do contrato de três anos e US $ 60 milhões do que Christian Walker assinou com as estrelas.

O Mets já pediu aos jovens jogadores de Mark Wind e Brett Bitch que se preparassem para jogar a primeira base durante o treinamento da primavera. Obviamente, não é incomum que as equipes solicitem essas coisas de seus jogadores, independentemente de suas intenções, pelo menos, isso melhoraria suas opções em caso de lesões ou baixo desempenho.

Metts Ink Stanek

Falando em Mets e Reuniões, eles chegaram a um acordo para trazer de volta um membro diferente de sua lista de 2024: o apaziguador Ryne Stanek. De acordo com Anthony Decomo de MLBStanek se juntará ao Mets em um contrato de único ano.

Stanek, 33, é um veterano de oito anos que registrou uma eficácia de 6,06 (66 ERA+) em ingressos para a temporada regular com Mets. Os playoffs foram muito melhores, permitindo que três corridas vencidas em oito ingressos. Por sua carreira, ele acumulou uma eficácia de 114 em mais de 400 aparições nos principais.

Os tigres adicionam kahnle

Os tigres e o alívio dos agentes livres Tommy Kahnle aceitaram um acordo, De acordo com Jon Heyman, do New York Post. Kahnle, 35, passou a temporada passada com os Yankees. Compilou uma eficácia de 2.11 (196 ERA+) e uma proporção de respostas a uma caminhada de 2,42 em 42 entradas. Ele parece ser usado em um papel de alívio ou configuração para Detroit.