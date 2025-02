Os campos de treinamento de primavera serão abertos em breve no Arizona e na Flórida, mas porque um punhado de agentes livres e objetivos comerciais notáveis fique disponívelOs rumores ainda aparecem de fogões quentes. Falando nisso, o suprimento de Scuttle de sábado pode ser encontrado logo abaixo.

Os pais adicionam pelotão de campo

Os pais de San Diego procuram fazer uma segunda viagem consecutiva à pós -temporada, mas não gastaram, o que provavelmente é o resultado da luta entre os herdeiros e parentes do proprietário Peter Seidler. Nessa frente, os pais recentemente fizeram alguns movimentos destinados a substituir o Jardineiro Allickson do Jardineiro esquerdo Jurickson Profo, que há pouco tempo assinou um pacto de agente livre com o Atlanta Braves. Com o objetivo de um esquadrão da esquerda, os pais concordaram com os termos com Jason Heyward e Connor Joe Gardeners em alguns contratos de um ano, Kevin Acee informa. Heyward Bats Lefty, então ele será o principal à esquerda, e Joe, que bate do lado direito, será seu parceiro de esquadrão.

Heyward, 35 anos, vem de uma temporada de 2024 para Los Angeles Dodgers e Houston Stars, na qual ele cortou .211/.288/.412 (98 OPS+) com 10 jogadores em 87 jogos. Quanto a Joe, 32, ele é dono de uma linha de corrida .254/.350/.415 contra o lançamento da esquerda.

Moncada para começar a Rendon para Los Angeles

Los Angeles Angels concordou recentemente com o termo do Yoan Plant Player em um contrato de um ano no valor de US $ 5 milhões, Relatórios MLB.com. Moncada, 29, já foi uma das perspectivas mais consideradas no beisebol. Embora tenha tido períodos de produção sólida, as lesões excederam sua carreira até o momento. Quanto ao seu papel com hahaes, Jon Heyman relata Essa Moncada será a terceira manchete da equipe na próxima temporada. Isso, por sua vez, significa que Anthony Rendon vai a um papel de banco. O próprio Rendon sofreu uma longa série de lesões desde que assinou um grande contrato de agente livre de sete anos e US $ 245 milhões com Los Angelinos antes da temporada de 2020. É saudável desde então. Rendon irá ao Pine com dois anos e ainda há US $ 77,1 milhões em seu contrato.

Rochosos que falam a extensão com Doyle

De acordo com Patrick SaundersO Colorado Rockies tem “discussões internas” em uma extensão de contrato com o Gardener Gold Glove Center Brenton Doyle. Saunders acrescenta que aceitar os termos desse acordo parece uma possibilidade.

Doyle, 26 anos, passou duas temporadas nos principais e ganhou uma luva de ouro no centro para cada campanha. Na última temporada, ele também mostrou um crescimento de habilidades com o bastão, já que colocou um 104 OPS+ com 23 home runs em 149 jogos com indicadores de bola de batalha aprimorados. Adicione sua melhoria (30 assaltos em 35 tentativas em 2024), e Doyle está apenas em uma temporada de 4,0 anos. Não é elegível para a agência gratuita até depois da temporada 2029. Como tal, uma extensão mais modesta pode cobrir seus próximos anos de arbitragem, ou Doyle e o clube pode passar mais tempo e cobrir um ou mais desses anos de agente livre.

Quanto a outros jovens jogadores que podem estar online para extensões, Nosso próprio Mike Axisa explorou recentemente o mesmo assunto.