Rumores da MLB: Pete Alonso e Scott Boras propõem ao Mets um contrato de três anos, os Yankees pretendem transferir Marcus Stroman

Estamos em 2025 e, sem surpresa, alguns dos maiores nomes, incluindo Juan Soto e Corbin Burnes, estão fora do tabuleiro. Ainda assim, alguns agentes livres e alvos comerciais notáveis ​​permanecem disponíveis, e isso significa um fornecimento diário de Ligas Principais rumores quando entramos na metade de trás do Ligas Principais baixa temporada. Falando nisso, os rumores de sexta-feira podem ser encontrados logo abaixo.

Alonso faz oferta ao Mets

O rebatedor de agente livre Pete Alonso continua disponível para contratação e está cada vez mais claro que ele prefere retornar ao New York Mets, com quem passou toda a sua carreira profissional até o momento. Nessa frente, Jim Duquette relata que a equipe de Alonso, que inclui o agente Scott Boras, ofereceu ao Mets um contrato de três anos que inclui opções de saída. É amplamente aceito que o Mets tem algum interesse em trazer de volta o popular Alonso, embora sem se comprometer com ele por muitos anos. Talvez estes parâmetros modestos façam avançar as negociações.

Alonso, 29 anos, é uma potência há anos. Durante suas seis temporadas no Mets, Alonso acumulou 226 home runs, um total que inclui sua campanha de 53 home runs como novato. Embora Alonso ainda bata forte na bola e faça contato de qualidade, ele viu sua produção diminuir desde o pico nas últimas duas temporadas e sua taxa de eliminações aumentou. Acrescente a isso seu péssimo desempenho em campo e é justo imaginar quão bem ele envelhecerá. Esse risco se reflete em seu mercado limitado nesta entressafra.

Yankees dispostos a pagar salário para transferir Stroman

O New York Yankees está interessado em negociar o veterano destro Marcus Stroman, e De acordo com Jon Heyman Eles estão dispostos a pagar parte do salário de Stroman em um acordo. Stroman, 33, deve US$ 18 milhões para a temporada de 2025, e seu contrato inclui uma opção de jogador de US$ 18 milhões para 2026, que é adquirida automaticamente se ele atingir 140 entradas lançadas na próxima temporada. Do ponto de vista dos Yankees, eles estão procurando transferir Stroman, provavelmente como um prelúdio para adicionar ajuda interna, seja por meio de uma negociação ou no mercado de agente livre. No momento, os Yankees enfrentam todos os dias a perspectiva de Oswaldo Cabrera ou DJ LeMahieu e preferem opções melhores.

Quanto a Stroman, ele está saindo de uma temporada de 2024 na qual arremessou para um ERA de 4,31 e um FIP de 4,62 em 154 2/3 entradas em 29 partidas e uma aparição de alívio. Stroman tem uma carreira ERA+ de 113 e WAR de 22,2 em partes de 10 temporadas da MLB.

Os O’s chegam a um acordo com Kittredge

O Baltimore Orioles concordou com o veterano apaziguador destro Andrew Kittredge em um contrato de um ano que lhe pagará pelo menos US$ 10 milhões. Ken Rosenthal relata. De acordo com Rosenthal, o acordo pagará a Kittredge US$ 9 milhões para a próxima temporada e inclui uma opção de equipe de US$ 9 milhões/compra de US$ 1 milhão para 2026.

Kittredge, que completará 35 anos em março, está saindo de uma temporada de 2024 com os Cardinals, na qual arremessou para 2,80 e 3,96 ERAs em 70 2/3 entradas de trabalho de preparação de alta alavancagem. Em sua carreira, ele possui 121 OPS+ em partes de oito temporadas da MLB. Kittredge passou sete dessas temporadas no Tampa Bay Rays, então ele está bastante familiarizado com a Liga Americana Leste.