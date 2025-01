Rumores da MLB: Red Sox aberto a mais adições, apaziguador dos Yankees atrai o interesse de oito times

Estamos em 2025 e, sem surpresa, alguns dos maiores nomes, incluindo Juan Soto e Corbin Burnes, estão fora do tabuleiro. Ainda assim, alguns agentes livres e alvos comerciais notáveis ​​permanecem disponíveis, e isso significa um fornecimento diário de Ligas Principais rumores enquanto avançamos para a segunda metade da entressafra da MLB. Falando nisso, os rumores de sábado podem ser encontrados logo abaixo.

Os Red Sox não terminaram?

Neste inverno, o Boston Red Sox trabalhou para recuperar a relevância e o investimento adequado na folha de pagamento. Até agora, eles adicionaram nomes como Garrett Crochet, Walker Buehler e Aroldis Chapman, mas provavelmente há mais a fazer se quiserem competir na Liga Americana Leste. Especificamente, Isto é o que Chris Cotillo escreve sobre o presidente da equipe, Sam Kennedy após sua aparição no Fenway Fest:

“Ele não prometeu mais acréscimos, mas, como sempre, disse que os Sox estão abertos. Ele identificou três áreas (arremesso, defesa interna e ataque direito) como áreas de necessidade que o clube identificou antes do inverno.”

A necessidade de um taco destro em Boston é a parte mais urgente da lista de tarefas. Os Red Sox estão fortemente ligados ao astro do campo livre Alex Bregman, talvez na segunda base. Eles também estão ligados a negociações comerciais com o St. Louis Cardinals em relação ao veterano da terceira base Nolan Arenado. No caso de Arenado, ele precisaria aprovar uma troca para Boston (algo que provavelmente fará) e os Sox teriam que transferir Rafael Devers da terceira base. Bregman ou Arenado dariam ao Boston aquele taco destro, ao mesmo tempo que melhorariam a defesa interna. Bregman custaria mais, mas seria mais adequado, desde que ele esteja disposto a passar para o segundo lugar. Arenado, porém, envolveria um compromisso financeiro bem menor e ficaria sob contrato até 2027.

A ainda está considerando atualizações

Os A’s têm passado por momentos difíceis neste inverno, pelo menos pelos seus próprios padrões recentes. Em vez de sugerir um novo desejo de ganhar jogos de basebol por parte de John Fisher, é provavelmente tudo um esforço para se defender de uma reclamação sindical sobre o embolsamento de fundos de partilha de receitas. Neste inverno, os A’s contrataram Luis Severino e Gio Urshela, trocaram por Jeffrey Springs e contrataram Brent Rooker para uma extensão de longo prazo. Ainda assim, eles têm um longo caminho a percorrer antes de cumprirem a regra que exige que dediquem 1,5 vezes a sua participação na receita à folha de pagamento dos jogadores. Em parte, é por isso que o gerente geral David Forst sugeriu que a equipe pode não ter terminado de fazer acréscimos fora da temporada:

Os melhores arremessadores iniciais restantes no mercado de agente livre são Jack Flaherty e Max Scherzer (e Roki Sasaki, que os A’s provavelmente não têm chance de contratar). Os A’s provavelmente não nadarão nessas águas, mas uma adição mais modesta pode estar no horizonte.

Mercado de Kahnle esquenta

O veterano apaziguador Tommy Kahnle continua disponível para assinar e Jon Heyman relata que oito equipes têm algum nível de interesse no destro de 35 anos. É um mercado saudável, o que seria de esperar, visto que quase todos os concorrentes precisam da ajuda do bullpen. Kahnle está saindo de uma temporada de 2024 pelo New York Yankees, na qual arremessou para um ERA de 2,11 e um FIP de 4,01 em 50 jogos de alívio. Em sua carreira, ele tem 125 ERA+ em partes de 10 temporadas da liga principal.