Rumores da MLB: Red Sox ainda comprometido com Alex Bregman; Cubs surgem como único pretendente de Ryan Pressly, do Astros

Faltando apenas algumas semanas para o início da temporada de exibição da Liga Principal de Beisebol, as equipes ainda têm um tempo precioso para dar os retoques finais em suas escalações. Pensando nisso, a CBS Sports reuniu abaixo todas as maiores notícias, rumores e movimentações de sábado, em um só lugar para sua comodidade de consumo.

Os Red Sox continuam com Bregman

Os Red Sox continuam comprometidos com o jogador de campo livre Alex Bregman. de acordo com Alex Speier do Boston Globe. Há uma ressalva ao interesse de Boston, no entanto, já que os Red Sox prefeririam que qualquer acordo fosse de curto prazo, o que significa, de acordo com o relatório do Globe, um acordo de não mais de quatro anos.

Como resultado, não está claro se o Red Sox pode ser considerado uma ameaça séria para contratar Bregman, visto que ele supostamente tem outras ofertas com prazo mais longo em mãos.

Tigres fora de Pressly; Os filhotes permanecem em

Se os Astros vão transferir o veterano apaziguador Ryan Pressly antes do início do treinamento de primavera, então parece que seu destino será Chicago. De acordo com Bob Nightengale do USA TodayOs Tigers não estão mais em negociações para obter o Pressly, deixando apenas os Cubs em cena. Deve-se notar que Pressly tem uma cláusula de proibição total de negociação, permitindo-lhe vetar qualquer acordo que não goste.

Pressly, 36, é duas vezes All-Star recém-saído de uma campanha na qual postou um ERA de 3,49 (114 ERA +) e uma proporção de strikeout-to-walk de 3,22 em 56 2/3 entradas. A motivação de Houston para trocá-lo tem mais a ver com seu salário. Ele deve US$ 14 milhões nesta próxima temporada, dinheiro que os Astros poderiam reaproveitar em outro lugar, inclusive, potencialmente, em um esforço tardio para reter o veterano da terceira base Alex Bregman.

Não está claro se Pressly expressou aos Astros sua disposição de aceitar uma troca com os Cubs, ou se essas negociações acabarão sendo discutíveis.

Mets contrata ex-Cubs mais perto

O Mets assinou com o apaziguador destro Adbert Alzolay um contrato de dois anos para a liga secundária. de acordo com Will Sammon do The Athletic.

Alzolay foi submetido a uma cirurgia de Tommy John em agosto passado, tornando improvável que ele arremesse muito (se é que o fará) durante a campanha de 2025; Hoje em dia, os times gostam de dar aos seus arremessadores cerca de 14 meses para se recuperarem do procedimento, janela que determinaria sua eliminação da temporada regular. Essa adição, então, tem mais a ver com a temporada de 2026.

Alzolay, de 29 anos, teve problemas no braço na última temporada e teve apenas 18 partidas. Em 2023, no entanto, ele compilou um ERA de 2,67 (160 ERA+) e uma proporção de strikeout-to-walk de 5,15 em 58 aparições. Ele também fez 22 defesas enquanto atuava como mais próximo do Chicago.