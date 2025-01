Rumores da MLB: Reunião de Alex Bregman-Astros não é uma garantia, Padres Shop Top Jader, Diamondbacks ainda assistindo

Em algumas semanas, os campos de treinamento de primavera serão abertos no Arizona e na Flórida. No entanto, ainda há muitos agentes livres à espera de assinar e de trocar candidatos à espera de se mudarem e, como tal, não haverá falta de actividade até ao início do acampamento. Falando em tudo isso, aqui estão os rumores do fogão de segunda-feira.

Cada vez mais, os sinais apontam para a possibilidade de o Houston Astros trazer de volta o jogador de campo livre (e Astros Lifer) Alex Bregman. O clube abriu uma vaga no elenco ao concordar em trocar o substituto Ryan para o Chicago Cubs, e Jose Altuve parece pronto para se mudar para o campo externo para abrir espaço para Bregman em um elenco que já inclui as novas aquisições Isaac Paredes e Christian Walker. Porém, o Chandler Roma do atletismo está aqui para pisar um pouco no freio:

Este poderia ser um simples caso de “gerenciamento de expectativas” vindo do front office, já que eles não querem que os clientes pagantes presumam que o retorno de Bregman a Houston é um fato consumado. Embora o Detroit Tigers, o Boston Red Sox e talvez o Toronto Blue Jays estejam entre os times com interesse em Bregman, um retorno a Houston parece ser o resultado mais provável. “Muito provavelmente”, entretanto, não significa inevitável. Mesmo que a negociação sob pressão tenha potencial para um efeito dominó.

Pais fazendo compras Michael King

O San Diego Padres está em modo de desinvestimento desde a morte do ex-proprietário Peter Seidler e, mais recentemente, uma luta interna pelo poder turvou as perspectivas do clube. Eles perderam vários agentes livres até agora nesta offseason, incluindo o outfielder Jurickson Profar, que recentemente assinou com o Braves. Em outros lugares, os Padres são conhecidos por atacar o interesse comercial do ás Dylan quando ele entra em seu ano de transição. Agora O Ken Rosenthal do Ken Rosenthal do Atletismo Que os Padres também podem estar procurando transferir o titular destro Michael King, que está em seu terceiro ano de elegibilidade para arbitragem e, na verdade, entrando em seu último ano de controle da equipe. A separação de qualquer um deles prejudicaria o Padre em 2025, mas os tomadores de decisão em San Diego parecem ter outras prioridades neste momento.

O rei de 29 anos, a quem os Padres Adquirido do New York Yankees na Blockbuster de Juan Soto No final de 2023, ele está saindo de uma temporada de fuga em que postou um ERA abaixo de 3,00, rebateu mais de 200 rebatedores e terminou em sétimo na votação de NL Cy Young.

D-Backs não feitos

O Arizona Diamondbacks neste inverno assinou com Corbin Burnes um contrato no valor de mais de US$ 200 milhões e também substituiu o agente livre Christian Walker por Josh Naylor em uma negociação com Cleveland. Adicione esses talentos a uma lista já forte e você terá um candidato. O principal tomador de decisões do Snakes, Mike Hazen, no entanto, não pode ser feito fortalecendo seu clube. Aqui está isso de Nick Piecoro do AZ Central:

“Hazen ainda quer adicionar uma opção de late inning ao seu bullpen, de preferência um close, e um taco destro ao seu grupo de jogadores de posição.”

Um reencontro com Randal Grichuk, que foi altamente produtivo como batedor canhoto no ano passado pelo Arizona, parece uma forte possibilidade. No front do bullpen, os D-Backs procuram substituir Paul Sewald, que recentemente assinou com os Guardians. Armas de alto nível que ainda estão no mercado de agente livre incluem Carlos Estevez, Kenley Jansen e David Robertson, entre outros. Louis Cardinals mais perto de Ryan Helsley é, obviamente, um alvo comercial atraente, mas os Cardinals podem estar inclinados a mantê-lo no grupo por enquanto e reavaliar seu mercado antes do prazo final de negociação.