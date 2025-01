Rumores da MLB: últimas notícias de Roki Sasaki conforme surge um novo pretendente e outros são eliminados do draft do ás japonês

A entressafra da Liga Principal de Beisebol está na reta final. Hoje é 13 de janeiro e algumas equipes estão fazendo com que os arremessadores e apanhadores se apresentem no treinamento de primavera no dia 10 de fevereiro. Menos de um mês!

E, no entanto, ainda existe um bom número de agentes livres. Em nosso rastreador de agente gratuitotrês dos primeiros oito permanecem sem assinatura. Poderíamos estender isso para cinco dos 12 primeiros, sete dos 15 primeiros ou 23 dos 50 primeiros. A mensagem permanece a mesma: há muito trabalho a fazer entre agora e o início dos treinos de primavera.

Um dos principais nomes restantes é Alex Bregman e RJ Anderson faz um detalhamento do seu mercado.

De resto, recolhemos aqui mesmo as notícias e rumores do dia. Aparentemente é dia de Roki Sasaki. Então confira nossa lista dos melhores locais de pouso para isso..

Não existe Sasaki para gigantes

Os Giants foram informados de que o arremessador titular Roki Sasaki não assinará com eles, de acordo com o gerente geral Zack Minasian (via San Francisco Chronicle). Ele disse isso durante a coletiva de imprensa em que foi anunciada a contratação de Justin Verlander. Tudo isso significa que a rotação dos Giants agora parece ser Logan Webb, Robbie Ray, Verlander, Kyle Harrison e Jordan Hicks.

O arremessador titular destro de 23 anos fez 10-5 com um ERA de 2,35 e 129 eliminações em 111 entradas no NPB do Japão na última temporada. Ele tem uma carreira 2.02 ERA e nível de ás.

O principal fato aqui é que Sasaki não acumulou o tempo de serviço necessário para se tornar um verdadeiro agente livre e conseguir o tipo de negócio que Yoshinobu Yamamoto fez na última offseason. Sasaki está sujeito às regras internacionais de agente livre, limitando seu potencial de ganhos desta vez.

Os Yankees foram informados de que não contratarão Sasaki, de acordo com a Rede SIM. A rotação dos Yankees agora é a seguinte: Gerrit Cole, Max Fried, Carlos Rodón, Luis Gil e Clarke Schmidt com Marcus Stroman disponível como sexto titular, embora haja rumores de que os Yankees o estão oferecendo em acordos comerciais.

O Mets também descarta Sasaki

O Mets também foi informado de que está fora do sorteio de Sasaki. de acordo com o New York Post.

O Mets agora Eles apostaram na capacidade de David Stearns de tirar o máximo proveito de seus arremessadores. Eles são Sean Manaea, Kodai Senga, Frankie Montas, David Peterson, Paul Blackburn e o apaziguador Clay Holmes.

Sasaki diz não aos Rangers

A equipe de Sasaki informou aos Rangers que ele assinará em outro lugar. relata o Dallas Morning News. Os campeões da World Series de 2023 tentarão se recuperar de um decepcionante 2024. Sem Sasaki, os Rangers optarão por uma rotação liderada por Jacob deGrom, Nathan Eovaldi e Jon Gray.

Os Blue Jays receberam Sasaki para uma reunião e, provavelmente, uma proposta para assinar com a equipe, na semana passada. de acordo com El Atlético. É uma longa lista de equipes que perseguem fortemente Sasaki, incluindo, mas não se limitando aos Dodgers, Padres, Cubs, Rangers e agora os Blue Jays. Como mencionado acima, os Giants estão fora, enquanto os Yankees e Mets também parecem estar fora, então talvez a equipe de Sasaki tenha começado a informar às equipes que estão fora da corrida.

Os pais também fazem isso (de novo)

Os Padres receberam Sasaki em San Diego no fim de semana, após sua viagem a Toronto. de acordo com El Atléticoum acompanhamento que aparentemente não é oferecido a todos os pretendentes. Isso significa que eles são favoritos? Quem sabe. Talvez ele só quisesse alguns tacos.

A oferta de Sasaki afeta a IFA

O prazo para Sasaki assinar é 23 de janeiro, enquanto o período internacional de assinatura de agente livre reabre em 15 de janeiro. Um extenso relatório no The Athletic observa que o interesse das equipes em Sasaki está tendo que ser manobrado tanto no período da IFA quanto, esperançosamente, na contratação de Sasaki. Eles precisarão de todo o dinheiro do bônus por alguns anos para tatuar Sasaki, o que significa que acordos internacionais ilícitos de aperto de mão entre adolescentes estão sendo quebrados.

Um bom exemplo aqui seria Darell Morel, da República Dominicana, que deveria desembarcar com os Dodgers. Em vez disso, espera-se agora que ele assine com os Pirates por US$ 1,8 milhão. de acordo com Beisebol Américaenquanto os Dodgers guardam o dinheiro da IFA e esperam por Sasaki.

O Atlético usou palavras como “louco” e “absolutamente louco” para descrever o que está acontecendo aqui com o período da IFA e a licitação de Sasaki coincidindo aqui há alguns dias.