Rumores da MLB: Yankees visam ajuda interna, Cardinals ficando sem opções para Nolan Arenado, mais

A entressafra continua aqui nas Ligas Principais, com três dos oito primeiros e cinco dos 12 melhores agentes livres ainda no tabuleiro. Olhando para o nosso rastreador24 dos 50 primeiros permanecem sem assinatura. Vários jogadores que se acredita serem candidatos comerciais antes da entressafra ainda não foram transferidos, mas há algumas novidades nesse sentido.

O outfielder do A, Brent Rooker, era considerado um possível alvo para vários times em busca de um upgrade de potência, mas no meio da noite de ontem, a notícia foi divulgada. que concordou com uma extensão de cinco anos no valor de US$ 60 milhões com o Atletismo.

Estamos a mais de um mês do treinamento de primavera, mas o período de entressafra já passou da metade, se disséssemos que era o fim da World Series até que os arremessadores e apanhadores reportem. As equipes devem começar a colocar esses esquadrões em forma.

Vamos coletar as últimas notícias e rumores sobre fogões quentes aqui mesmo.

Yankees compram Stroman

Os Yankees estão “tentando ativamente negociar” o arremessador titular Marcus Stroman. Relatórios do USA Today. Stroman, 33, deve considerar US$ 18,5 milhões em 2025, mas também há uma opção de jogador de US$ 18 milhões em 2026 a ser considerada. Com 154⅔ na última temporada em 29 partidas e uma aparição de alívio, Stroman foi 10-9 com um ERA de 4,31 (95 ERA +), 1,47 WHIP e 113 eliminações contra 60 caminhadas, terminando com 0,7 WAR. Ele estava na escalação da pós-temporada dos Yankees, mas nunca viu ação no jogo.

Boston ou ficar em casa por Arenado?

Os Cardinals entraram na entressafra prontos para trocar o terceiro base Nolan Arenado e teriam chegado a um acordo com Houston, mas Arenado vetou-o com seus direitos de cláusula de não negociação. As coisas na frente de negócios de Arenado no momento estão “tranquilas”, admitiu o presidente de operações de beisebol, John Mozeliak, no rádio na semana passada. De acordo com o Atlético“Várias fontes da liga indicam que os Red Sox representam a última chance de Arenado ser negociado antes da temporada de 2025.”

Do jeito que as coisas estão, não parece uma grande possibilidade. Mesmo que os Red Sox quisessem mover Rafael Devers para a primeira base, uma melhor aquisição na terceira base provavelmente seria contratar o agente livre Alex Bregman, em vez de trocar até mesmo prospectos de nível médio por Arenado.

Arenado completará 34 anos na próxima temporada. Ele deve US$ 74 milhões pelas próximas três temporadas, embora as Montanhas Rochosas ainda recebam US$ 10 milhões desse valor. Na temporada passada, ele atingiu 0,272/0,325/0,394 (101 OPS+) com 16 home runs, 71 RBI e 2,5 WAR.

Mets se reúne com grande apaziguador de agente livre

O New York Mets se reuniu com o apaziguador All-Star Tanner Scott, relata El Atlético. O canhoto de 30 anos trabalhou 72 entradas em 72 partidas na temporada passada, arremessando para um ERA de 1,75 e um WHIP de 1,13 com 84 eliminações. Ele fez 22 defesas, mas foi afastado do cargo de close depois que os Marlins o negociaram com os Padres. Ele também terminou com 11 retenções e fez apenas duas defesas durante todo o ano. Sua taxa de caminhada é um pouco alta, mas ele mostrou capacidade de se destacar em uma função de desligamento ou configuração.

O Mets tem Edwin Díaz como seu mais próximo, com arremessadores como José Buttó e Reed Garrett em funções de preparação no momento. Danny Young atualmente parece o único canhoto no bullpen, então Scott se encaixaria perfeitamente aqui como um canhoto e com melhor configuração.

Yankees analisam opções de campo

O infielder de média alta Luis Arráez já foi negociado duas vezes nos últimos anos e conquistou três títulos consecutivos de rebatidas com três times diferentes. Eles o transfeririam novamente? Relatórios de rede MLB que a troca de Arraez com os Yankees é uma “possibilidade”, mas não está perto de acontecer neste momento.

Os Padres entraram no NLDS com Arráez como primeiro rebatedor inicial em 2024, mas ainda há rumores de que eles querem cortar custos. Arraez não tem um contrato monstruoso nem nada, mas a projeção é que ele ganhe cerca de US$ 14,6 milhões em arbitragem na próxima temporada antes de atingir a agência gratuita. Se o acordo certo for alcançado, talvez os Padres sigam em frente.

Arráez, 27, atingiu 0,314/0,346/0,392 (106 OPS+) com 200 rebatidas, 32 duplas, duas triplas, quatro home runs, 46 RBI, 83 corridas, nove roubadas de bola e 1,0 WAR na última temporada. Ele pode ser o melhor jogador de beisebol no que diz respeito à ferramenta de rebatida, mas há um vazio em todos os outros aspectos. Ele tem muito pouca força, não anda, é um péssimo defensor e não corre muito, dada a frequência com que faz simples. Obviamente, sua ferramenta de rebatidas tem valor, e é por isso que as equipes continuam a demonstrar interesse nele, mas também há uma razão pela qual as equipes continuam a disponibilizá-lo por meio de troca.

Se os Yankees o adicionassem, provavelmente o colocariam em segundo lugar e colocariam Jazz Chisholm Jr. Essa não é uma defesa interna forte.

Caso contrário, os Yankees poderiam recorrer a outra opção de veterano. O New York Post relata que os Yankees “controlaram” o agente livre da segunda base Jorge Polanco. Polanco, 31 anos, está se recuperando de uma cirurgia no joelho em outubro, mas deve estar pronto para um acampamento completo e normal. O switch-hitter é capaz de jogar em várias posições de campo e tem uma sólida carreira OPS+ de 110 em partes de 11 temporadas da MLB. Os Mariners recusaram a opção de US$ 12 milhões sobre Polanco para 2025, permitindo-lhe chegar ao mercado.

Relâmpago espalha Rasmussen

Os Rays chegaram a uma extensão de contrato com o destro Drew Rasmussen, anunciou sua agência. O acordo é de dois anos e US$ 8,5 milhões, com opção para 2027 que pode levar o negócio para US$ 28 milhões. Sem esta extensão, ele teria atingido a agência gratuita após a temporada de 2026.

Rasmussen fez 28 partidas em 2022 e oito em 2023 antes de ter que se submeter a uma cirurgia interna no cotovelo de arremesso. Ele voltou na temporada passada para 16 partidas, das quais apenas quatro foram titular. Ele tem se destacado com os Rays desde que foi negociado lá em 2021, atingindo um ERA de 2,72 em mais de 278 entradas. É só uma questão de permanecer no monte, agora como titular, de acordo com o Tampa Bay Times.

Jays entre os pretendentes de Estévez

Os Blue Jays estão “entre meia dúzia de times” demonstrando interesse no agente livre mais próximo, Carlos Estevez. de acordo com o New York Post. O destro de 32 anos foi negociado dos Angels para os Phillies antes do prazo final da temporada passada. No total, ele trabalhou 55 entradas em 54 jogos e arremessou para um ERA de 2,45 e um WHIP de 0,91 com 50 eliminações e apenas oito caminhadas não intencionais. Ele salvou 26 jogos em 31 oportunidades.

Chad Green fechou para os Blue Jays durante grande parte da temporada passada e está de volta ao clube, mas pode ser usado em outras funções. Estevez se encaixaria bem.

Braves procuram OF, SP, RP

Embora os Braves tenham estado extremamente quietos nesta entressafra, eles continuam “no mercado em busca de um outfielder, um apaziguador de alta alavancagem e um titular bom o suficiente para fazer uma rotação pós-temporada”. de acordo com El Atlético. Algo que pode tê-los tornado um pouco menos agressivos até agora, de acordo com o relatório, é que tanto o craque Spencer Strider quanto o MVP da Liga Nacional de 2023, Ronald Acuña Jr., estão fazendo bons progressos na reabilitação de lesões que terminaram a temporada em 2024.

Marinheiros continuam enforcando Castillo

O arremessador titular do All-Star, Luis Castillo, permanece no bloco comercial “com a ideia de adquirir talentos da liga principal ou quase principal enquanto o restante de seu contrato é acertado”. relata El Atlético.

Castillo, 32, terminou em quinto lugar na votação de Cy Young da Liga Americana em 2023, mas deu um passo atrás na temporada passada. Ele terminou 11-12 com um ERA de 3,64 (101 ERA +), 1,17 WHIP e 175 eliminações em 175 ⅓ entradas com 1,8 WAR. O contrato do qual os Mariners gostariam de se livrar tem três anos e US$ 72,45 milhões restantes, junto com uma opção de aquisição para 2028.

Piratas olhando para o Carrasco

Os Pirates demonstraram algum interesse no outfielder agente livre Alex Verdugo. Relatórios de fãs. Verdugo, 28, foi titular em tempo integral do Yankees, vencedor da flâmula do AL, na temporada passada, postando 0,8 WAR e atingindo 0,233/0,291/0,356 (OPS+ de 83). Foi facilmente a pior temporada completa de sua carreira. Em 2023 com o Red Sox, ele atingiu 0,264/0,324/0,421 (98 OPS+) com 2,6 WAR.