Rumores de agência gratuita de Brittney Griner WNBA: ases entre três possíveis locais de pouso para Mercury Star

A estrela do Phoenix Mercury, Brittney Griner, passou toda a sua carreira na franquia desde que foi selecionada com a primeira escolha geral no Draft da WNBA de 2013. No entanto, isso pode mudar neste inverno. com seu agente dizendo à Associated Press que Griner está preparada para testar o mercado de agência gratuita pela primeira vez em sua carreira.

Esta não é a primeira vez que Griner é um agente livre, mas no passado ele era “Cored”, dando direitos exclusivos de negociação a Mercury, ou sabia desde o início que assinaria novamente com Phoenix. Desta vez não é o caso, e Griner, um agente livre irrestrito, já iniciou o processo de reunião com outras equipes.

“Quero mostrar minhas habilidades como agente livre”, disse Griner sobre a Unrivaled, a nova liga 3 contra 3 que começou sua temporada inaugural em Miami em 17 de janeiro. Griner está se preparando para o Phantom BC, uma das seis equipes. na nova liga, que foi co-fundada por Breanna Stewart e Napheesa Collier para, em grande parte, dar aos jogadores a oportunidade de competir durante a entressafra sem ter que viajar para o exterior.

Classificações de poder do jogador incomparáveis: Napheesa Collier começa no topo após dominar a semana 1 Jack Maloney

Ainda há uma chance de Griner retornar ao Mercúrio. “Phoenix é minha casa”, disse Griner após assinar novamente com o clube no ano passado. “O amor e o apoio que minha esposa e eu recebemos da organização, da comunidade e do X-Factor nos últimos 11 anos significou muito para nós.”

Mas ele não se juntaria a outras equipes se não estivesse pensando seriamente em sair. Encontrar um ajuste perfeito para Griner não é fácil, dada a tendência da liga e quais times têm mais espaço no limite, mas à medida que a agência gratuita continua, aqui estão três destinos potenciais para o 10 vezes All-Star.

A expansão Valkyries é o primeiro novo time a entrar na WNBA desde o Atlanta Dream em 2008. Depois de concluir seu rascunho de expansão No início do inverno, as Valquírias tinham vários prospectos e atores, mas faltava uma estrela. Parece provável que eles busquem uma peça central durante a agência gratuita e tenham o maior espaço na liga (US$ 1.201.505).

Eles poderiam ir atrás de Griner? O centro veterano se transformou em uma força mais ofensiva nos últimos anos e terminou em 11º lugar na liga em pontuação na temporada passada (17,8 pontos por jogo), enquanto liderava a liga em porcentagem de arremessos (57,9). Ela daria às Valquírias uma verdadeira opção número um e um nome marcante para liderar a franquia. Além disso, a sua situação na zona de ataque suscita vários pontos de interrogação, principalmente se a central francesa Iliana Rupert não vier esta temporada.

No entanto, existem razões pelas quais ambas as partes podem não estar interessadas. Será que Griner, agora com 34 anos, gostaria de jogar em um time de expansão que não vai disputar um título? Enquanto isso, a treinadora do Valkyries, Natalie Nakase, afirmou que seu time jogará “em um ritmo rápido” e “arrematará alguns três”. Griner, apesar de todo o seu talento, não atende a esses critérios.

sonho de atlanta

The Dream perdeu Iliana Rupert para as Valquírias no projeto de expansão, e Tina Charles, Cheyenne Parker-Tyus e Lorela Cubaj são agentes livres. Talvez nenhum time da liga precise de tanta ajuda na quadra de ataque quanto o Dream, cujo único grande homem que retorna atualmente é Naz Hillmon.

Além de ter uma necessidade óbvia na quadra de ataque, o Dream tem um bom espaço no limite, com $ 644.298 para gastar e apenas quatro vagas no elenco que precisam preencher. Eles poderiam dar a ele um acordo máximo regular ($ 214.466) e sobrar o suficiente para preencher o resto da escalação, embora isso pudesse afetar sua profundidade.

Embora o Dream não seja candidato ao título, eles são um time de playoffs e podem retornar ao meio do pelotão com Griner em seu lugar. Isso, combinado com uma oferta máxima, poderia ser suficiente para atrair Griner. Mas se o Sonho a desejaria é outra questão. Sim, eles precisam desesperadamente de ajuda na quadra de ataque, mas Griner não é a melhor opção para o sistema ofensivo do novo técnico Karl Smesko, que enfatiza o espaçamento e os chutes.

A falta de profundidade dos Ases finalmente os alcançou na temporada passada, enquanto eles lutavam durante a temporada regular antes de perderem para o New York Liberty nas semifinais. Enquanto procuram se reagrupar neste inverno para lutar pelo terceiro título em quatro anos, resolver a situação na quadra de ataque atrás de A’ja Wilson será uma prioridade fundamental.

Griner poderia ser a resposta? Talvez, mas apenas se ela estiver disposta a aceitar um desconto. Os Ases têm apenas $656.520 em cap space para preencher pelo menos cinco vagas, e possivelmente seis, e isso não leva em conta a sua melhor oferta de qualificação para Kelsey Plum, que chega a $249.244. Resta saber se Plum retornará, mas de qualquer forma, os Ases vão ganhar dinheiro nesta entressafra.

Se Griner estiver disposta a gastar menos dinheiro por um ano para competir por um título, os Ases lhe dariam essa oportunidade. Ela não se encaixaria perfeitamente, mas será o caso em todos os lugares, dadas as suas habilidades. Não há como negar seu talento ofensivo, e ele ajudaria a aliviar parte da carga de pontuação de Wilson e companhia, ao mesmo tempo que forneceria alguma proteção no aro. Do ponto de vista do puro talento, ela seria uma grande atualização para a profundidade da quadra de ataque dos Ases.