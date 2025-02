A temporada de exposições de beisebol da Major League é menos de uma semana após o início, o que significa que as equipes têm alguns dias preciosos restantes para aplicar os retoques finais em suas listas. Em outras palavras, a baixa temporada ainda não acabou, mesmo que esteja nas últimas pernas. Em seguida, a CBS Sports compilou todos os rumores, movimentos e notícias de sábado em um local de visualização conveniente.

Philis, RealMuto aberto à extensão

O veterano traseiro JT Realmuto deve ser o melhor receptor disponível no mercado de agentes livres neste inverno, desde que, na realidade, chegue ao mercado aberto. Realmuto e Philis estão interessados ​​em chegar a um acordo antes que o manteria na Filadélfia, De acordo com Scott Lauber, da Philadelphia Inquirer.

“Obviamente, estou interessado em retornar ao Philis”, disse Realmuto a Lauber. “Adoro estar aqui. Minha esposa ama aqui, minha família. Seus amigos estão todos na organização. Então, certamente há interesse em nosso propósito. Espero que os Philis também tenham interesse.”

Realmuto, 34 anos, chega em meados de março, está entrando em sua sétima temporada com o Philis. Nos últimos três anos, foi derrotado por 115 Paho+ e teve uma média de 4,4 vitórias acima da substituição, de acordo com estimativas de referência de beisebol. É lógico que um acordo entre as partes veria o RealMuto eclipse o pacto de três anos e US $ 60 milhões que Yadier Molina e os cardeais concordaram em um ponto semelhante de sua carreira.

Os Philis têm alguns jogadores notáveis ​​que se aproximam da agência gratuita, incluindo o jardineiro/DH Kyle Schwarber e a cabeça de Zurdo Suárez.

Bichette, o azul não discutiu a extensão

Embora o Realmuto possa ser um agente livre iminente que permanece, a perspectiva é menos segura para o Blue Jays Bo Bichette Campocorto. Bichette disse ao MLB.com que ainda não discutiu um novo acordo com Toronto quando se aproxima do ano de caminhada..

“Não conversamos, mas, da minha perspectiva, todos nós queremos ser um daqueles caras que têm a oportunidade de manter uma organização ao longo de sua carreira”, disse Bichette. “Estou concentrado no que tenho que fazer este ano para ajudar a equipe a vencer e ser a melhor versão de mim mesma. O que vai acontecer”.

Bichette, 27, em março, está fora da pior temporada de sua carreira. Ele publicou um 71 OPS+, bem abaixo de seus padrões habituais, e acabou sob o limite de nível de reposição. Você pode estar interessado em ambas as partes nas conversas até restaurar suas ações.

Há rumores de que o Blue Jays está interessado em bloquear outro de seus agentes livres iminentes: a primeira base Vladimir Guerrero Jr., no entanto, não está claro onde estão essas conversas.

Reales estende Ragans

Os reais concordaram com o termo do AS Cole Ragans em um pacto de três anos por um valor de US $ 13,25 milhões, De acordo com Jeff Passan de ESPN. Vale ressaltar que este contrato não estende o controle da equipe de Kansas City em Ragans. Em vez disso, isso simplesmente bloqueia os valores para esta temporada e nos dois primeiros anos de elegibilidade à arbitragem, permitindo que ambas as partes certas certeza.

Ragans ainda está programado para chegar à agência gratuita após a campanha de 2028.

Ragans, 27 anos, tornou -se um dos melhores esquerdos no jogo desde que se juntou ao Real em uma troca durante a temporada de 2023. Relacionamento para caminhar 3.32. Os reais originalmente se separaram do veterano apaziguador Aroldis Chapman para obter ragans dos Rangers.

O Texas, é claro, venceu a World Series, que fez deste um acordo em que todos saem ganhando quando visto de uma certa perspectiva.

Os Dodgers adicionam Rosario

Os Dodgers concordaram com um pacto de ligas mais baixas com o jardineiro veterano Eddie Rosario, De acordo com Ari Alexander, por KPRC2, por Houston. Rosario, o receptor MVP do NLCS de 2021, dividiu sua estação de 32 anos entre National e Brave. Ele publicou o pior da carreira 48 OPS+. Ele acredita que servir como profundidade organizacional, mas um retorno ao formulário pode permitir que ele atinja um papel de reserva para os campeões mundiais.