Rumores fora de temporada do Steelers: Pittsburgh não tem interesse em Aaron Rodgers; George Pickens estará no bloco comercial?

A temporada de 2024 pode ter acabado, mas o Pittsburgh Steelers continua a ganhar as manchetes à medida que avança para a entressafra. Na vanguarda das notícias relacionadas ao Steelers (além das críticas contínuas ao técnico Mike Tomlin) estão os possíveis planos do time como quarterback e o envolvimento do recebedor em apuros George Pickens.

Durante sua coletiva de imprensa de final de temporada, Tomlin foi evasivo ao falar sobre os quarterbacks Justin Fields e Russell Wilson, embora tenha dito que Fields mostrou a ele na temporada passada que ele é um titular competente nesta liga. Ambos os zagueiros são agentes livres, mas a equipe provavelmente tentará recontratar Fields se ele estiver disposto a retornar para a temporada de 2025. Afinal, Fields pode receber ofertas melhores de outras equipes depois de fazer 4 a 2 como zagueiro titular do Pittsburgh. 2024.

Um quarterback que não parece estar na mistura é Aaron Rodgers, o ex-quatro vezes MVP da liga que fez duas escolhas (ambas para o cornerback novato do Steelers, Beanie Bishop Jr.) na derrota dos Jets na semana 7. os Steelers. A idade de Rodgers (41) e a falta de mobilidade nesta fase de sua carreira são provavelmente duas das principais razões pelas quais Pittsburgh não está interessado nele, de acordo com Gerry Dulac do Pittsburgh Post-Gazette.

“Posso dizer que não será Aaron Rodgers.” Dulac disse no “The Rich Eisen Show” na quinta-feira. “Eles não têm interesse em fazer isso.”

Quando questionado sobre Wilson, Dulac disse que os Steelers podem não ter mais interesse em assinar um contrato de longo prazo com Wilson. Wilson expressou publicamente seu desejo de retornar a Pittsburgh para aquele que seria seu décimo quarto NFL temporada. Os Steelers provavelmente irão adquirir um quarterback veterano nesta entressafra; eles só precisam decidir se é Wilson ou outro veterano (Sam Darnold?).

Em relação a Pickens, tanto o Post-Gazette quanto a Sports Illustrated aludiram ao futuro de Pickens com os Steelers. SI informou que os Steelers Eles estão prontos para “seguir em frente” de Pickens enquanto fazia uma revisão completa do corpo receptor. Embora seja um jogador produtivo, os problemas de maturidade de Pickens continuaram a prejudicar o seu potencial. ele era supostamente atrasado à derrota de Pittsburgh na semana 17 para os Chiefs, por exemplo.

Os Steelers provavelmente receberiam uma boa escolha no draft em troca de Pickens, que está entrando no último ano de seu contrato de estreia. Pittsburgh poderia usar essa escolha para encontrar o substituto de Pickens.

Além de quarterback e recebedor, running back e linha defensiva são outras posições que os Steelers provavelmente focarão nesta entressafra. A linha defensiva foi cortada em 299 jardas durante a derrota do Pittsburgh para o Baltimore na rodada do wild card. Pittsburgh provavelmente precisará encontrar o substituto de Najee Harris, já que Harris está programado para testar a agência gratuita pela primeira vez.