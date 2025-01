Russell Wilson diz que negociações de contrato com Steelers começaram

Russell Wilson deixou bem claro seu desejo de assinar novamente com o Pittsburgh Steelers. Mas os Steelers querem assinar novamente com Wilson? Embora essa questão permaneça sem resposta, parece que os Steelers estão pelo menos considerando outra chance contra o veterano quarterback.

Tanto Wilson quanto seu colega quarterback Justin Fields têm contratos que expirarão em março. Fields levou os Steelers a um início de 4-2 na temporada passada. Wilson (que perdeu os primeiros seis jogos da temporada devido a uma lesão na panturrilha) venceu seis de suas primeiras sete partidas antes de Pittsburgh terminar a temporada com uma seqüência de cinco derrotas consecutivas.

“Sim, começamos a conversar um pouco.” Wilson disse no “The Pat McAfee Show” quando questionado se ele e os Steelers haviam iniciado negociações de contrato. “Tivemos nossas reuniões e tudo mais, apenas começando. Então acho que é um momento emocionante para ser um Pittsburgh Steeler e uma oportunidade do que podemos fazer.”

Vários relatos surgiram durante a temporada de que os Steelers e Wilson estavam mutuamente interessados ​​em assinar um contrato de longo prazo após a temporada. Muitos se perguntam, no entanto, se as coisas mudaram do lado dos Steelers considerando como 2024 terminou, com uma derrapagem de quatro jogos até o final da temporada regular e uma derrota para o Baltimore Ravens na rodada de wild card, que estendeu a seqüência ininterrupta do Pittsburgh. . de temporadas sem vitória nos playoffs para oito.

A jogada de Wilson não foi a única razão para a seqüência de derrotas, mas teve um papel importante no que aconteceu. Ele teve três reviravoltas caras em derrotas consecutivas para os Ravens e Chiefs, incluindo uma escolha de seis na derrota do Pittsburgh na semana 16 em Baltimore. Durante a seqüência de derrotas, ficou cada vez mais claro que Wilson dependia muito de suas bolas lunares e controles para ter sucesso. Os passes intermediários eram praticamente inexistentes.

Algumas das razões para isso podem ser a falta de profundidade do recebedor dos Steelers, um jogo de corrida inconsistente e uma linha ofensiva jovem que bate na parede no final da temporada. Mas independentemente do motivo, o fato é que Wilson e os Steelers não conseguiram mudar a situação quando a temporada começou a declinar.

Antes da seqüência de derrotas, Wilson estava jogando bem e às vezes parecia o jogador nove vezes selecionado para o Pro Bowl em Seattle. Sua saída mais impressionante foi seu desempenho de 414 jardas e três touchdowns na vitória do Steelers na semana 12 sobre o Cincinnati Bengals.

Embora a temporada não tenha terminado da maneira que ele ou os Steelers gostariam, Wilson disse estar confiante de que Pittsburgh pode mudar as coisas em 2025. Wilson disse que sua familiaridade contínua com o ataque de Arthur Smith deve levar a um sucesso mais consistente na possibilidade de assinar novamente. com Pitsburgo.

Falando de Smith, Wilson também se referiu um relatório que recentemente saiu dizendo que ele e Smith não tinham a melhor relação de trabalho.

“Ah, sim, eu gosto de arte”, disse Wilson. “Sempre que você perde um ou dois jogos… as pessoas sempre tentam destruir as coisas. Acho que Arthur é um grande treinador… Adoramos tentar encontrar maneiras de competir todos os dias e melhorar. Ele é um grande treinador.”

Em última análise, três coisas podem determinar se Wilson permanecerá ou não nos Steelers: dinheiro, a situação de Fields e se Wilson estaria disposto a aceitar uma situação em que não lhe fosse garantido o cargo inicial.

Pittsburgh precisa de um quarterback veterano no elenco, então faz muito sentido, desse ponto de vista, assinar novamente com Wilson. Wilson, no entanto, terá que ser razoável com seus pedidos monetários. É seguro dizer que ele perdeu alguma influência dessa perspectiva depois do final da temporada de 2024.

A primeira prioridade dos Steelers deveria ser recontratar Fields, que (nas palavras do técnico Mike Tomlin) provou na temporada passada que é capaz de ser zagueiro titular em tempo integral. Fields também expressou seu desejo de assinar novamente com os Steelers, mas pode decidir testar o mercado aberto para ver que outras opções existem.

Se Wilson e Fields retornarem, isso não significa que os Steelers não aceitarão um quarterback no início do draft. Está cada vez mais claro que os Steelers não serão um verdadeiro candidato na AFC até solidificarem a sua posição de quarterback. Até que isso mude, espera-se que Pittsburgh continue revirando todas as pedras possíveis.