Russell Wilson esquiva as perguntas de Raiders, diz que ainda está ‘focado nos Steelers’

A disponibilidade da Russell Wilson Media nos jogos Pro Bowl 2025 incluiu perguntas sobre seu futuro e especificamente sobre uma possível reunião com Pete Carroll.

Wilson, que recentemente concluiu sua primeira temporada com o Pittsburgh Steelers, desfrutou de suas temporadas mais frutíferas no NFL Sob Carroll, que foi recentemente nomeado o novo treinador do Raiders. Carroll e 10 vezes o marechal do Pro Bowl passaram uma década juntos em Seattle e ajudaram a entregar a franquia solitária Super Bowl vitória em 2013.

“Pete vai ser um ótimo treinador, obviamente”, Wilson Ele disse à Associated Press. “É excelente para o que ele faz. Mas estou focado no Steelers”.

Wilson consiste em seu desejo de retornar aos Steelers em 2025. O sentimento é mútuo, já que o presidente do Steelers, Art Rooney II, manifestou seu interesse em assinar novamente com Wilson e seu parceiro marechal de Campo de Campo Justin Fields . Rooney disse que é improvável que assine novamente os dois é improvável, assumindo que os dois jogadores se veem como marechal de campo inicial. Os Steelers provavelmente assinarão Wilson ou Fields e procurarão fazê -lo antes que a agência gratuita comece no início do próximo mês.

Se Pittsburgh não assinar novamente, os Raiders certamente fariam sentido para Wilson, 36. Os invasores precisam de estabilidade no zagueiro, e Wilson tem muita experiência em jogar com Carroll, 73. De qualquer forma, Wilson pode ser um bom marechal de campo de ponte para Las Vegas.

Embora isso possa acabar sendo uma opção para Wilson, ele espera voltar com o Steelers, que começou 10-3 na última temporada antes de perder seus últimos cinco jogos, incluindo uma derrota por 2 a 14 contra o Ravens no Wild Card. Seu repertório na última temporada pode não ter incluído muitos passes intermediários, mas Wilson continuou a ter sucesso lançando suas bolas de lua patenteadas, incluindo seu passe de inverno para Mike Williams contra os comandantes na semana 10.

“Espero voltar aos Steelers e veremos o que acontece com o resto”, disse Wilson. “Eu amo Pittsburgh.”