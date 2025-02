Russell Wilson è andato al Camping World Stadium sabato e ha immediatamente iniziato a cercare suo figlio. Lo notò sulla pagina opposta e fece una linea sul campo. Wilson non voleva fare nulla senza il prossimo Wilson al suo fianco.

Alla fine, Wilson si rende conto che il suo decimo Pro Bowl potrebbe essere il suo ultimo.

Un difensore di 36 anni, aggiunto a Pro Bowl in alternativa quando Buffalon Josh Allen ha tirato questa settimana, è un agente libero in attesa dopo aver trascorso un anno a Pittsburgh.

“Non vedo l’ora di tornare agli Steelers e vediamo cosa succede agli altri”, ha detto Wilson al sito Associated Press. “Lo adoro a Pittsburgh.”

Steelers può avere altre idee.

Lunedì, il presidente del team Art Rooney II ha annunciato che voleva mantenere i campi di Wilson o Justin da un accordo perenne. Rooney non ha specificato quale, ma ha detto che l’età potrebbe essere un fattore nella decisione.

Fields, che è andato 4-2, trasformando i feriti Wilson all’inizio della stagione, celebrerà il suo 25 ° anniversario il mese prossimo. Wilson aveva realizzato tre Pro Bowls prima ancora che i campi arrivassero alle stelle della Harrison High School di Kennesaw, in Georgia.

“Sono stato fortunato per oltre 13 anni e mi sono rimasto molta più palla”, ha detto Wilson. “Penso che rimanere sani sia sempre una questione. Devi essere sano per giocare al meglio e ora mi sento bene.”

Wilson ha guidato diverse domande su qualsiasi combinazione dell’ex allenatore di Seattle Pete Carroll a Las Vegas. I Raiders hanno assunto Carroll di 73 anni il mese scorso e la speculazione ha rapidamente seguito che Wilson potrebbe unirsi a lui a Las Vegas.

“Certo, Pete diventa un grande allenatore”, ha detto Wilson. “È fantastico quello che fa, ma sono concentrato sugli Steelers.”

Wilson ha iniziato le ultime 11 partite della stagione 2024 dopo essere tornato da un infortunio al polpaccio che ha subito all’inizio del campo di allenamento. Ha eseguito il 63,7% del suo passaporto con 2.482 yard con 16 tocchi e cinque rapimenti. Ha anche corso 155 yard e due punti.

Gli Steelers difendono la battaglia Cameron Heyward hanno detto che “sarebbe enorme” mantenere Wilson nel 2025 prima di aggiungere campi alla sua risposta.

“Non so cosa stia succedendo, ma quei difensori sanno cosa stanno facendo”, ha detto Heyward. “Spero solo che troviamo una soluzione e una ricetta in modo da poter continuare il profitto.”

Raiders Streight Head Brock Bowers sorrise quando gli fu chiesto del concetto di giocare con Wilson, ma fermò un inciampare con Aida O’Connell e Gardner Minshew. Ha detto di aver fatto Carroll con le domande di Pepper Wilson.

“Ha detto che è stato fantastico, è fantastico e porta molta energia per esercitarsi”, ha detto Bowers. “L’allenatore Carroll ha vinto molto e ha molte informazioni sul calcio, quindi sono entusiasta di quello che sta succedendo.”

Nessuno sa davvero cosa c’è accanto a Wilson, che ha scosso gli Steelers.

“Mike Tomlin è speciale”, ha detto Wilson. “È una persona incredibile. È il più grande di sempre.”

(Per saperne di più: Steelers ha problemi. Il presidente della squadra non crede che Mike Tomlin sia uno di questiIn

Alcuni direbbero la stessa cosa su Wilson, uno su tre a metà della storia -NFL per lanciare almeno 2.400 metri in ciascuna delle loro prime 13 stagioni. Ha anche più profitti (130) nei primi 13 anni NFL rispetto a ogni difensore della storia della NFL, tranne Tom Brady (153), Peyton Manning (150), Ben Roethlisberger (136) e Brett Favre (136).

E ha 10 Pro Bowls per iniziare.

“È una benedizione”, ha detto Wilson. “Ricordo di essere stato qui per un anno da principiante e di essere qui per amici come Drew Brees, Ben Roethlisberger, Peyton e Voli Manning, e ricordo quanto fossi grato. Dieci Pro Bowls più tardi, è ancora una benedizione.”

Reporting Associated Press.

