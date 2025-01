Russell Wilson “non batte ciglio” tra le difficoltà del WR George Pickens degli Steelers

Russell Wilson e i Pittsburgh Steelers (10-7) accedono ai playoff con una serie di quattro sconfitte consecutive, e tutti gli occhi sono puntati su George Pickens, che ha faticato molto nelle ultime settimane della stagione regolare.

Il primo giocatore degli Steelers ha perso tre passaggi e ha avuto solo una ricezione per zero yard su sei carry nella sconfitta casalinga per 19-17 contro i Cincinnati Bengals sabato.

Indipendentemente da ciò, Wilson è dietro Pickens.

“Io credo in George” Wilson ha detto dopo la partita. “Credo in chi è (e) nel giocatore che è. È stato una stella per noi per tutta la stagione. Sapete, farà la differenza per noi nei playoff e non vedo l’ora cosa può fare… cosa possiamo fare insieme, non sbatto le palpebre davanti a George.

“Se qualcuno crede in lui, lo faccio sicuramente.”

Nelle ultime quattro partite, Pickens ha ottenuto solo 11 ricezioni; ha saltato tre partite a dicembre per un infortunio al tendine del ginocchio. Gli Steelers hanno segnato una media di soli 14,3 punti a partita durante le quattro sconfitte consecutive. Dopo una stagione in cui ha totalizzato 63 ricezioni per 1.140 yard e cinque touchdown su 18,1 yard per carry, Pickens ha totalizzato 59 ricezioni per 900 yard e tre touchdown in 14 partite della stagione regolare quest’anno.

Wilson, che non ha iniziato fino alla settima settimana a causa di un infortunio al polpaccio, ha totalizzato 2.482 yard, 16 touchdown, cinque intercettazioni e un passer rating di 95,6, completando il 63,7% dei suoi passaggi in 11 partite della stagione regolare. Ha anche corso per 155 yard e due touchdown.

Nel complesso, l’attacco di Pittsburgh ha una media di 192,0 yard di passaggio (28° NFL), 127,4 yard di corsa (10°), 319,4 yard totali (20°) e 22,4 punti (14°) durante la stagione regolare.

Gli Steelers entreranno domenica al secondo posto come wild card nella AFC, ma potrebbero diventare la testa di serie numero 1 se i Los Angeles Chargers perdessero contro i Las Vegas Raiders. Se ciò accade, affronteranno la quarta testa di serie Houston Texans nel round delle wild card. Se Los Angeles vincesse, Pittsburgh affronterebbe i Baltimore Ravens, terzi classificati.

