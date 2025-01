Russell Wilson quer jogar pelo Pittsburgh novamente em 2025: os Steelers o querem de volta?

Depois de uma sequência de playoffs que terminou com uma derrota unilateral para o rival Ravens, Russell Wilson está pronto para retornar ao Steelers.

O quarterback do Pittsburgh discutiu seu futuro com a mídia na segunda-feira enquanto limpava seu armário.

“Sim, esse é o plano”, disse Wilson quando questionado se gostaria de voltar a Pittsburgh no próximo ano. “Obviamente, adoro isto e tudo o resto. Penso que temos uma grande equipa de futebol. Obviamente, não terminou como queríamos. E penso que há muito mais a fazer.”

Wilson, 36 anos, jogou pelos Steelers com um contrato de um ano no valor de US$ 1,21 milhão nesta temporada, enquanto 37,79 milhões de dólares ainda são devidos dos Broncos. Ele será um agente livre sem novo contrato em Pittsburgh. Ele disse na segunda-feira que quer jogar “o maior tempo possível”, reiterando uma declaração que fez em novembro de que quer jogar mais 5-7 anos.

“Esse sempre foi meu plano: jogar o maior tempo possível”, disse Wilson. … “Sinto-me ótimo, mental e emocionalmente.”

Wilson disse que “achou que jogou bem” nesta temporada e observou que “há momentos em que gostaria de ter jogado um pouco melhor”.

Russell Wilson jogará mais uma temporada com os Steelers? (Todd Rosenberg/Imagens Getty)

Os Steelers deveriam trazer Wilson de volta na próxima temporada?

Wilson se juntou ao Steelers na entressafra depois de ser dispensado pelo Broncos, mas começou no banco em favor de Justin Fields depois que uma lesão na panturrilha o afastou dos gramados na pré-temporada. Ele assumiu o cargo de zagueiro na semana 7 e permaneceu como titular do Steelers pelos 11 jogos restantes da temporada regular e pela derrota de sábado por 28-14 para os Ravens no jogo wild card.

Pittsburgh venceu seus primeiros quatro jogos com Wilson como zagueiro antes de terminar a temporada regular com um recorde de 2-5, que incluiu uma seqüência de quatro derrotas consecutivas que encerrou a temporada. Wilson completou 63,7% de seus passes para 225,6 jardas por jogo, com 16 touchdowns e cinco interceptações em suas 11 partidas na temporada regular. Ele completou 20 dos 29 passes para 270 jardas com dois touchdowns e nenhuma virada na derrota de sábado para os Ravens. Mas os Steelers nunca ameaçaram vencer o jogo.

O jogo de Wilson melhorou desde o pior de seu período desastroso com o Broncos, o que resultou na liberação do Denver, apesar de uma rebatida significativa no limite. Ele foi bom o suficiente para manter o Pittsburgh competitivo como time dos playoffs, mas havia poucos indícios de que ele poderia retornar à sua forma no Pro Bowl após seu tempo com os Seahawks e levar os Steelers à disputa do Super Bowl.

Embora Wilson tenha manifestado seus desejos na segunda-feira, os Steelers têm uma decisão a tomar nesta entressafra: tentar contratar Wilson novamente ou procurar uma atualização como zagueiro. Obviamente, esta última opção é mais fácil de falar do que fazer. A vantagem de Pittsburgh é limitada a Wilson, mas encontrar um quarterback para competir com jogadores como Patrick Mahomes, Lamar Jackson e Josh Allen na AFC não é uma meta realista.

Então, o que os Steelers deveriam fazer? Wilson disse que essas conversas ainda estão por vir.

“Acho que eles sabiam que eu sempre quis estar aqui e jogar aqui”, disse Wilson. “Também existe um processo. Ainda não tivemos essas reuniões. Faremos e partiremos daí.”