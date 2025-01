Russo Sergey Makarov se juntará como técnico de dardo da Índia: relatórios

O vencedor olímpico de bronze guiará os atletas no acampamento Patiala do Instituto Nacional de Esportes (NIS).

A lenda russa do dardo, Sergey Makarov, está supostamente definido para se tornar o novo treinador de lançamento de dardo da Índia. Isto marca uma grande mudança no programa de atletismo do país após a saída de Klaus Bartonietz, que levou Neeraj Chopra ao sucesso olímpico.

O vencedor olímpico de bronze guiará 29 atletas, incluindo 15 lançadores de dardo, no acampamento Patiala do Instituto Nacional de Esportes (NIS). O grupo inclui estrelas em ascensão como Rohit Yadav, Uttam Patil, Parmod, a ex-medalhista dos Jogos Asiáticos Annu Rani e o medalhista de prata dos Jogos da Commonwealth, Shivpal Singh.

Makarov traz habilidades de classe mundial para o programa de hurling da Índia. Ele ganhou o ouro no Campeonato Mundial de Paris em 2003, o bronze olímpico em Sydney 2000 e Atenas 2004 e o bronze no Campeonato Mundial de 2005 em Helsinque. Seu melhor arremesso de 92,61m no Sheffield Norwich Union Classic de 2002 o coloca em oitavo lugar na lista de todos os tempos, demonstrando seu profundo conhecimento do esporte.

A Índia escolheu Makarov após seu recente sucesso no lançamento de dardo. Neeraj Chopra iniciou essa tendência com seu histórico ouro olímpico em Tóquio 2021. Ele então teve um bom desempenho no Campeonato Mundial de 2022, nos Jogos Asiáticos de 2023 e na prata nas Olimpíadas de Paris. Sob Bartonietz, Chopra se tornou o primeiro medalhista de ouro olímpico da Índia no atletismo.

A escolha do treinador russo mostra uma mudança na estratégia do método Bartonietz, centrado em Chopra, para um programa mais amplo para aumentar o número crescente de lançadores de dardo na Índia. Makarov vem de uma família de atletas: seu pai, Aleksandr, ganhou a prata olímpica em 1980 e sua esposa Oksana Ovchinnikova já deteve o recorde de dardo feminino russo.

A Federação de Atletismo da Índia (AFI) tomou esta decisão enquanto a Índia tenta aproveitar suas recentes vitórias em arremessos. A principal tarefa de Makarov será manter o sucesso da Índia nas principais competições e, ao mesmo tempo, ajudar os novos jogadores a melhorar.

