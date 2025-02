Ruud van Nistelrooy explica como o Manchester United ajudou Cristiano Ronaldo a ser melhor no mundo

Ronaldo venceu seu primeiro Ballon d’Or e Liga dos Campeões no United.

Ruud Van Nistelrooy revela como “maior desenvolvimento” no Manchester United ajudou Cristiano Ronaldo a se tornar “melhor do mundo”.

Quando os Red Devils assinaram o adolescente Ronaldo em 2003, eles já tinham um líder produtivo em Van Nistelrooy em Old Trafford. Foi declarado que o atacante holandês impediu a vida de seu colega português, causando argumentos no campo de treinamento que deixou o CR7 chorando.

No entanto, Ronaldo estava disposto a fazer muito esforço para maximizar sua capacidade e, mesmo aos quarenta anos, sua busca inabalável por excelência ainda está valendo a pena. Para al-Nassr da Liga Professora Saudita e sua nação, o grande de todos os tempos continua sendo uma presença de talismã.

O ex -jogador do United, que atualmente é gerente de Leicester, diz que, entre os jogadores mais promissores que viu, Van Nistelrooy não se surpreende com a longevidade e a longevidade de Ronaldo:

“Há tantos, mas ver um jovem Cristiano Ronaldo para entrar nas fantasias do Manchester United e em desenvolvimento, em três anos, o melhor jogador do mundo, foi o maior desenvolvimento que já vi.

“Então, se você vê como funciona, como sua vida vive como a melhor, esse é o padrão de elite. Ele entrou no nosso camarim com esses padrões, e diz -se que nas entrevistas, entrei naquele vestiário e tive que atender a esses padrões todos os dias.

“Ele estava aberto para aprender e melhorar, trabalhou e trabalhava e trabalhava todos os dias, no campo, na academia, nas sessões de recuperação, em sua comida, em seu tratamento. Quando você viu esses padrões no nível mais alto e experimenta o que é, não há muitos jogadores que sabem disso, então eu tive sorte.

Enquanto jogava pelo United, Ronaldo elevou seu primeiro título da Liga dos Campeões e Ballon d’Or. Desde então, tornou -se o melhor marcador de objetivos da história e planeja atingir 1.000 gols nessa categoria antes de considerar a aposentadoria.

