Ryan Clark non trattiene i suoi pensieri sul licenziamento di Jerod Mayo

Jerod Mayo non ha fatto un buon lavoro alla guida dei New England Patriots.

Tuttavia, anche a lui non è stata distribuita una mano vincente.

Entrambe le cose sono vere.

Ecco perché a Ryan Clark non piaceva il modo in cui i Patriots gestivano le cose con lui.

Su ESPN, l’ex giocatore della NFL ha dichiarato che a Mayo non è stata data una giusta possibilità.

“Bill Belichick era 5-11 nel suo primo anno, ma hai trovato la pazienza. … Questa è una squadra ereditata da Jerod Mayo che ha vinto solo quattro partite l’anno scorso.”@Realrclark25 Penso che i Patriots abbiano licenziato Jerod Mayo troppo presto. pic.twitter.com/9jSMxb5eNz — NFL su ESPN (@ESPNNFL) 6 gennaio 2025

Ha sottolineato di aver ereditato questa squadra da Bill Belichick, che non ha fatto un buon lavoro nell’assemblare e selezionare i talenti per il roster.

Clark ha aggiunto che i Patriots ora potranno aggiungere molto talento al loro roster in offseason, ma Mayo non avrà la possibilità di mostrare cosa può fare con un’altra squadra.

Giusto.

La debacle di questa squadra è iniziata con Belichick e dovrebbe continuare ad essere ritenuto responsabile per questo.

D’altra parte, per quanto Mayo non abbia avuto molte possibilità di cambiare le cose, non ha mostrato segni di essere nemmeno lontanamente pronto per diventare capo allenatore.

Le sue dichiarazioni discutibili, il processo decisionale inadeguato, il timeout scadente e la gestione dell’orologio e il lavoro complessivamente scadente non avevano nulla a che fare con il roster che aveva.

Abbiamo visto allenatori del primo anno faticare ma fare le cose nel modo giusto e così non è stato.

Inoltre, con qualcuno come Mike Vrabel disponibile per l’assunzione, raddoppiare Mayo nella speranza che alla fine potesse diventare un buon allenatore sembrava un rischio che semplicemente non valeva la pena correre.

PROSSIMO: Ex giocatore dei Patriots nominato “miglior candidato” per il lavoro da allenatore