Ci sono voluti sei anni, ma l’Ohio State Buckeyes è arrivato in cima alla montagna con il capo allenatore Ryan Day in questa stagione, vincendo il Playoff di football universitario del 2024.

Ma quando il titolo nazionale è ora in suo possesso, la giornata ha preso in considerazione il calcio dell’Università della NFL?

“Non voglio mai dire” Non lo considererei mai “perché non sai come le cose possono cambiare. Sono stato nella NFL per due anni e ho avuto una grande esperienza lì, e questa è una grande lega. Ma proprio ora , l’effetto che possiamo fare per i giovani, penso che sia più impressionante all’università ” La giornata ha detto “Il bagno turco” nell’ultima edizione.

“Ed è per questo che sono entrato in questo gioco, è stato farlo e voglio farlo.”

Il giorno è stato due stagioni nell’allenatore del difensore NFL: 2015 con Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers 2016. Entrambi gli assistenti incontri di coaching sono stati sotto il capo del capo allenatore Chip Kelly, che ora è il coordinatore offensivo e l’allenatore del difensore del giorno in Ohio.

La giornata è arrivata a Columbus nel 2017 ed è stato il coordinatore e l’allenatore del difensore di Buckeyes sotto la guida del capo allenatore Urban Meyer. Era quindi un coordinatore offensivo dell’Ohio State, un allenatore del difensore e un capo allenatore in tre partite nel 2018. La giornata è stata promossa a full -time coach nel 2019 dopo aver ritirato Meyer.

Sin da quando è diventato un allenatore a tempo pieno nel 2019, l’Ohio State è stato combinato con 67-10 con cinque oltre 11 vittorie, quattro abbandoni dell’Università e fino a due sconfitte in una stagione.

Prima dell’evento del Playoff di football universitario del 2024, i Buckeyes di Day perse contro gli Archigan Michigan Wolverines nel suo paese d’origine, che fu contrassegnato, il che significava la loro quarta sconfitta consecutiva nell’iconica competizione Big Ten.

Lo stato dell’Ohio è poi tornato, soffiando nel primo round n. 9 Tennessee Volunteers, elaborando l’Oregon nel quarto di finale, rivestendo n. 5 Longhorns Texas in semi -finale e colpendo il n. 7 Notre Dame che combatte il campionato nazionale irlandese.

Qual è il prossimo con Buckeyes? Crea una classe di una classe di due.

“Woody Hayes è l’ultimo a vincere diversi campionati nazionali nello stato dell’Ohio. È qualcosa che ora mi sono preparato”, ha detto Day. “Essere il prossimo allenatore che ha vinto diversi campionati nello stato dell’Ohio. C’è molto di più lì.”

Silent Ryan Day dopo i suoi critici della vittoria del campionato nazionale dell’Ohio?

Cinque nove campionati nello stato dell’Ohio arrivarono come capo allenatore di Hayes (1954, 1957, 1961, 1968 e 1970). Paul Brown (1942), Jim Tressel (2002), Meyer (2014) e Day (2024) vinse altri quattro.

La prossima volta e Buckeyes si terrà il 30 agosto, quando hanno ospitato i Longhorns nella stagione calcistica universitaria del 2025 alla settimana 1, l’ultima stagione della semifinale.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamenteSinistra

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox Football universitario Dieci Ohio State Buckeyes