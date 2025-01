Ryan Day como substituto de Urban Meyer parece melhor a cada dia; diz o ex-AD Gene Smith: ‘Precisávamos disso’

ATLANTA – Assistindo ao estado de Ohio no mês passado no futebol universitário Os playoffs foram como assistir a um porta-aviões virar em um instante. Como pode um treinador ser tão difamado? e Então lendário no mesmo período de sete semanas? Não são os Estados Unidos… ou o estado de Ohio?

Talvez ambos.

“Todo mundo diz que você é incrível e você realmente não é”, supôs o ex-técnico Jim Tressel depois que o Ohio State venceu seu nono campeonato nacional com uma vitória por 34-23 sobre o Ohio State. Tressel, é claro, estava falando por experiência própria, através das lentes do que o atual técnico Ryan Day e sua família passam semanalmente em Columbus. “No dia seguinte, eles dizem que você é horrível e na verdade não é.”

“Isso é o que acontece quando você é o técnico principal do Ohio State”, disse o zagueiro Denzel Burke. “Somos o programa mais odiado, mas o programa mais amado.”

Sim, às vezes na mesma época de Natal.

É mais profundo do que isso. Gene Smith é o AD agora aposentado que elevou Day, um jovem coordenador ofensivo sem experiência como treinador principal, após os tumultuados dias finais de Urban Meyer. Day, cuja primeira temporada completa foi em 2019, chegou ao CFP em quatro das seis temporadas e está com 70-10 de todos os tempos.

Mais tarde, em campo, Smith explicou seu raciocínio ao dar o que parecia ser um tiro velado em Meyer.

“Este é um ótimo programa com uma ótima cultura e bons filhos. Nem sempre foi assim conosco”, disse Smith. “Você não vê essas crianças se metendo em problemas. Você não lê mais sobre a polícia. Está tudo feito…

“(Day) tinha um QI futebolístico alto… Ele realmente se preocupa com os jogadores. Precisávamos disso.”

Entre os treinadores da FBS com um mínimo de 50 jogos em seu currículo, Day agora ocupa o segundo lugar, atrás apenas de Knute Rockne, em porcentagem de vitórias. Ele poderia ficar e construir um império em Colombo, se quisesse.

Ryan Day leva o estado de Ohio de volta ao topo do futebol universitário; Agora ele tomará uma decisão da NFL em seus próprios termos Dennis Dodd

Tem havido muitas referências ao famosa reunião da equipe na terça-feira após a derrota em Michigan. As reuniões de equipe acontecem o tempo todo. Isso teve um grande impacto e é um reflexo do homem responsável.

“Eu disse a ele que ele é um grande líder. Ele foi feito para isso”, disse Chip Kelly, que treinou Day como coordenador ofensivo em New Hampshire e agora faz parte de sua equipe na mesma função. “Você está preparado para isso a vida toda e há adversidades que enfrentará. Ninguém sai ileso. Mas você pode superar isso?”

“Eu disse isso… outro dia: ‘Você perdeu aquele jogo contra o Team Up North e isso pode ser uma lápide ou um trampolim.’

Essa maneira diferente foi abafar a derrota em Michigan e perceber que os Buckeyes poderiam ganhar um campeonato nacional sem sequer jogar pelo campeonato da conferência.

Ainda assim, Day é um cara que se contém. Você pode dizer pela personalidade dele. É assim que ele é. A angústia não começou com o jogo do Michigan. Ele apenas continuou.

Depois do jogo, dia. Ele fez referência aqui à semifinal do CFP há dois anos. Os Buckeyes perderam duas grandes pistas para a Geórgia. Ele perdeu seu melhor recebedor, Marvin Harrison Jr., devido a um golpe muito discutido e disputado de um defensor que poderia estar mirando.

Um chute de 50 jardas que teria vencido o jogo foi para a esquerda.

Às vezes acontece que aquela lápide é um trampolim

“Entendi agora”, disse Day. “Tudo faz sentido. E aqui estamos. Eu não poderia me sentir melhor.”