Ryan Day da Buckeyese su come LeBron James gioca per l’Ohio State

Fresco dal campionato nazionale, il capo allenatore dell’Ohio State Buckeyes Ryan Day può avere una recluta inaspettata sul suo radar: LeBron James.

Lunedì, “The Tonight Show suona Jimmy Fallon” è stato portato a Fallon un vecchio post per X dalla stella Los Angeles Lakers. Giacomo Ha scritto: “Ho l’ammissibilità al college se andassi a praticare un altro sport tranne il basket? Come funziona?”

Fallon allora spiritoso il giorno in cui James volesse giocare ipoteticamente per Buckeyes, sarebbe possibile?

L’allenatore dello stato Ohio ha immediatamente riconosciuto il supporto di James per il programma, ma ha spiegato che non gli ha dato un passaggio per il tempo di gioco.

“Con ciò che è stato detto, sarebbe in linea con le matricole nella parte posteriore della stanza”, ha detto Day. “Dovremmo salire. Penso che non riceva alcun trattamento speciale.

James era d’accordo con il piano quotidiano e ha scritto su X in risposta al video: “Non mi dispiace un po ‘del giorno dell’allenatore! Il giorno, tuttavia, ha sottolineato spiriosamente che l’offerta era sul tavolo.

Per chiarire, abbiamo una borsa di studio e un grande accordo zero per te … https://t.co/jdsvsjmcf8 – Ryan Day (@ryandatime) 29. Gennaio 2025

Il MVP NBA a quattro tempi è un appassionato fan di Buckeyes, che partecipa al suo campionato nazionale lo scorso lunedì contro il Notre Dame Fighting Irish. Telecamera lo ha preso per celebrarlo Touchdown dello stato dell’Ohio.

Mentre era al New Heights Show organizzato dai nativi dell’Ohio Jason e Travis Kelce, James ha rivelato che l’ex capo allenatore Buckeyes Jim Tessel lo ha costruito per essere un atleta a due vie simile al Colorado Travis Hunter.

“Hanno bussato alla porta ed erano tipo” Se vieni allo stato dell’Ohio, vogliamo che tu giochi su entrambi i lati “,” James disse.

I Lakers hanno detto in anticipo in modo diverso, ma – se decide di provare il calcio universitario, dovrebbe prendere un modo difficile in campo.