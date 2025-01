Ryan Day, do estado de Ohio, elogia os vencedores do título nacional por serem “um dos maiores times de futebol de todos os tempos”

O técnico do Ohio State, Ryan Day, comemorou seu time depois que os Buckeyes conquistaram o Campeonato Nacional do Playoff de Futebol Universitário de 2025 com uma vitória por 34-23 sobre o Notre Dame na segunda-feira. Apesar de perder dois jogos da temporada regular, os Buckeyes recuperaram do oitavo lugar e sobreviveram à competição rumo ao primeiro título do programa em uma década.

“Depois de todas as coisas que foram ditas ao longo do ano, esses caras serão considerados uma das maiores histórias da história do estado de Ohio e um dos maiores times de futebol de todos os tempos”, disse Day em sua entrevista coletiva pós-jogo. “Apenas nove equipes fizeram isso e três em mais de 50 anos. Houve um ponto em que muitas pessoas não tinham essa visão, mas esses caras a tiveram e a realizaram. O estado de Ohio pode não ser para todos, mas é para estes caras e estou muito orgulhoso deles.

Os Buckeyes assumiram o controle no início da vitória sobre o Notre Dame e abriram uma vantagem de 31-7 no terceiro quarto. Os irlandeses recusaram-se a cair facilmente e acabaram por reagir para chegar a oito pontos nos minutos finais do jogo.

No entanto, enfrentando o terceiro para o 11º, o Ohio State fez uma das maiores jogadas da história do programa quando o quarterback Will Howard encontrou o recebedor Jeremiah Smith isolado em uma defesa para uma finalização de 56 jardas. A corajosa decisão ajudou a estabelecer um field goal de 33 jardas para congelar o jogo.

“Sentimos que tínhamos uma vantagem com Jeremiah naquela tacada e conversamos sobre isso a semana toda”, disse Day. “Nós realmente não tínhamos jogado nada durante todo o jogo e foi tipo, quer saber, jogo após jogo, vamos lá. Eu apenas pensei, apenas um campeonato nacional, você só tem uma chance por ano de fazer isso, vamos apenas fazer seja claro e agressivo. E foi isso que fizemos.”

Com a vitória, Day se torna o terceiro técnico em atividade com um campeonato nacional, juntando-se a Kirby Smart, da Geórgia, e Dabo Swinney, de Clemson. Sua vitória é apenas o terceiro campeonato nacional do estado de Ohio desde 1970, mas ele se junta a Jim Tressel (2002) e Urban Meyer (2014) como o terceiro técnico consecutivo a conquistar um ringue.

Ohio State faz história rara ao se juntar à pequena lista de campeões nacionais que não conquistaram o título da conferência David Cobb

O caminho de Day até o título não foi fácil. Apesar de um recorde de carreira de 70-10, os Buckeyes tropeçaram no grande palco. Foram quatro derrotas consecutivas para Michigan. O Ohio State não conseguiu ganhar o título do Big Ten desde a temporada de pandemia em 2020. A certa altura, o Ohio State perdeu seis dos sete jogos contra os cinco primeiros adversários. O time de 2024 expulsou alguns dos demônios. No final, terminou com Day levantando o troféu.

“Deus tornou isso difícil por um motivo”, disse Day. “Você nunca sabe o que o espera no futuro. Mas este jogo pode lhe dar altos e baixos. Pode deixá-lo de joelhos alguns dias como jogador e como treinador. Já estive lá antes… se você se cerca de ótimas pessoas, é resiliente e acredita nos caras ao seu redor e continua lutando e colocando um pé na frente do outro, você se dá outra chance.

“Se você pensar na última vez que estivemos no estádio, por um tempo não consegui entender por que não terminamos o jogo contra a Geórgia. não me sinto melhor.”