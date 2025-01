Ryan Day e OSU se recuperaram da derrota esmagadora para Michigan, mas uma derrota no jogo do título ainda seria um soco no estômago.

Serão 51 dias entre o pior momento de Ryan Day como técnico de futebol do estado de Ohio, uma derrota chocante por 13 a 10 para Michigan em 30 de novembro e, potencialmente, seu melhor momento: ganhar o título nacional se os Buckeyes conseguirem derrotar Notre Give me Monday.

É o enredo geral do jogo dos playoffs do futebol universitário. É sobre um treinador e sua equipe levantando-se do tatame, cercados de vaias e envoltos em dúvidas, para potencialmente vencer quatro jogos dos playoffs e, finalmente, o grande troféu.

Fazer isso seria uma prova da equipe, confiança, caráter e resiliência. Ah, e muitos grandes jogadores.

Todo ano alguém ganha tudo. Em nenhum ano alguém ganhou assim; com tantos pedidos para que os treinadores sejam demitidos no início dos playoffs.

No entanto, até que o confete escarlate e cinza caia (não há garantia contra um time Fighting Irish talentoso e tenaz), ainda há alguma pressão sobre Day.

Não, ele não será demitido se os Buckeyes perderem na segunda-feira, como muitos queriam após a quarta derrota consecutiva para os odiados Wolverines.

Day retornará a Columbus no próximo ano, como deveria. Ele é um excelente treinador, um tremendo construtor de escalações e um grande representante da orgulhosa tradição do programa.

Mesmo assim, ele ainda precisa vencer na segunda-feira, nem que seja para começar a deixar para trás as dúvidas e críticas centradas em sua capacidade de vencer jogos importantes.

Uma derrota para os irlandeses não seria tão dolorosa quanto uma derrota para os Wolverines, nem tão devastadora para a segurança de seu emprego como teria sido, digamos, uma derrota para o Tennessee no primeiro turno. De qualquer forma, seria um soco no estômago.

Este é o enigma em que Day reside.

Chegar ao jogo do campeonato depois de uma jogada brilhante ajudou a apagar a dor de Michigan, mas também reacendeu a crença de que este é um time excepcionalmente talentoso do estado de Ohio. Redefiniu as expectativas que os Buckeyes são os grandes favoritos – 8,5 pontos, segundo Las Vegas.

Ryan Day e o Ohio State Buckeyes se recuperaram de uma derrota no final da temporada para o rival Michigan e agora têm a chance de vencer tudo na segunda-feira em Atlanta. (Foto AP/Gareth Patterson)

Day sabe que tem sorte de os playoffs terem se expandido para 12 times nesta temporada. Isso não apenas tirou o foco (e a raiva) da derrota no jogo da rivalidade. Ele também permitiu que seu time de duas derrotas tivesse a chance de se redimir, fazendo com que todos abordassem o que os colocou em apuros originalmente.

“Muito, muito grato”, disse Day esta semana. “Acho que todos no programa estão (gratos) por estar nesta situação, por vários motivos.

“Acho que o novo formato permitiu que nossa equipe crescesse e se desenvolvesse ao longo da temporada”, continuou Day. “E por mais que as derrotas doam, elas realmente nos permitem, como treinadores e jogadores, analisar atentamente os problemas e resolvê-los, e então trata-se de resolvê-los com o passar do tempo”.

Essa “solução” é o que mais impressiona.

Quando o Ohio State estava no seu melhor nos últimos três jogos, parecia ser um rolo compressor imparável, esmagando Tennessee e Oregon. O ataque foi livre e agressivo, muito longe dos fracassos contra Michigan. O receptor estrela Jeremiah Smith tem sido o centro das atenções. Day até foi visto sorrindo e rindo nos bastidores.

Enquanto isso, eles venceram a semifinal sobre o Texas em grande parte graças a uma defesa que tem sido tenaz durante a maior parte da temporada, com propensão a ficar na linha do gol.

“Nosso lema é: ‘Dê-nos um centímetro e nós o defenderemos’”, disse o astro linebacker Jack Sawyer.

Este é o time do estado de Ohio que todos esperavam. Este é aquele cheio de veteranos que recusaram o Draft da NFL para voltar e encerrar o negócio. Este é o produto de uma saudável folha de pagamento de US$ 20 milhões. Este é o time que, na entressafra, teve os ex-técnicos Urban Meyer e Jim Tressel elogiando o talento, e Meyer declarou que é melhor do que qualquer time universitário que ele já viu.

Tudo isso foi o que tornou a derrota para um time de Michigan por 8-5 tão surpreendente. Eu não deveria estar por perto. Day treinou um dos piores jogos imagináveis. Não há desculpa.

O que se seguiu foram apelos por sua posição e mais de 25.000 torcedores do Tennessee comprando ingressos no Ohio Stadium para um jogo dos playoffs, um sinal de desconfiança que se instalou entre os torcedores do estado de Ohio.

Agora, dezenas de milhares de fãs dos Buckeyes irão a Atlanta na esperança de ver o primeiro título nacional do programa desde a temporada de 2014.

Se isso acontecer, então Ryan Day liderará um desfile por Columbus e entrará na entressafra ainda com um problema em Michigan, mas com uma capacidade de nível de campeonato de encolher os ombros e sorrir.

No entanto, se isso não acontecer, se o estado de Ohio voltar a ser um grande favorito… pode não voltar à estaca zero como em novembro.

Embora esteja perto.