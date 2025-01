Ryan Day ha messo a tacere i critici dopo la vittoria del campionato nazionale dell’Ohio State? | Lo spettacolo di Joel Klatt

Dettagli video

Joel Klatt si è chiesto se Ryan Day avrebbe messo a tacere i suoi odiatori dopo la vittoria del campionato nazionale degli Ohio State Buckeyes. Analizza quanto sono alte le aspettative dell’Ohio State per la sua squadra e quanta pressione ha subito Ryan Day per tutta la stagione. Joel ha spiegato come Ryan Day rinunciando a giocare abbia cambiato il corso della stagione dell’Ohio State e abbia permesso a Day di essere il direttore generale della squadra.



7 MINUTI fa・performance di Joel Klatt・7:15