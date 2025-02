Ryan Day ha reagito al nome di Chip Kelly Raiders “OC:” Che grande storia “

L’Ohio State ha imparato una delle aspre realtà di vincere un campionato nazionale, ma Ryan Day è contento del suo ultimo assistente per ottenere una nuova opportunità.

Il coordinatore offensivo Chip Kelly sta tornando alla NFL, accettando di diventare il coordinatore offensivo di Las Vegas Raiders. Come parte del negozio, Keli diventa il coordinatore più assunto della NFL che guadagna $ 6 milioni all’anno, Sports Illustrated Segnalato.

Le notizie sulla decisione di Kelly di unirsi allo staff di Pete Carroll hanno davvero rotto la giornata in un’intervista con l’episodio di “Joel Klatt Show” di lunedì. Sebbene Kelly significhi una nuova partenza dal suo staff, la giornata ha espresso il suo apprezzamento per il suo mentore.

“È stato fantastico”, ha detto Day sull’opportunità di vincere il campionato nazionale con Kelly. “Abbiamo parlato del fatto che avevamo un gruppo davvero buono qui. Il sogno sarebbe quello di vincere il campionato nazionale e poi decide se vuole rimanere o avere l’opportunità di andare alla NFL. E proprio è successo.”

Kelly si unì allo staff del giorno in offseason nel 2024, impegnato a lasciare il capo allenatore dell’UCLA per diventare un coordinatore offensivo dello stato dell’Ohio in un raro movimento. La giornata, che ha chiamato offensivo dell’Ohio gioca a cinque stagioni dopo il suo allenatore, ha deciso di rinunciare ai suoi obblighi di gioco nel 2024, assumendo Bill O’Brien per diventare un coordinatore offensivo in offseason. O’Brien è durato solo un paio di settimane in quel ruolo prima che diventasse il capo allenatore del Boston College.

Ryan Day parla della partenza di Chip Kelly alla NFL

Certo, quel costo di mossa. Il crimine dell’Ohio è stato uno dei migliori del paese, al 14 ° posto al punteggio e quarto del gioco sotto il controllo di Kelly.

Ancora più importante, Kelly sembrava sapere quali pulsanti premere nelle partite di calcio dell’università. L’Ohio State ha preso il comando di tre delle sue quattro vittorie, tra cui la sua rimozione n. 1 dall’Oregon nei quarti di finale e la vittoria del titolo di Notre Dame. Grazie ai piani di gioco di Kelly, l’Ohio State ha una media di circa 36 punti e 447 yard delle sue quattro vincite di CFP Jeremiah Smith, Emka Egbuka, Treveyon Henderson e Quinshon Judkins hanno dato tutte le maniere chiave.

Il crimine del crimine dell’Ohio nel PCC è stato senza dubbio il motivo principale del titolo del titolo che ha dato a Day e Kelly una cosa che li aveva gettati nella loro abile carriera di coaching universitario: nel campionato nazionale. Anche se non è successo fino a gennaio, hanno condiviso i loro sogni per decenni, poiché la giornata è stata un crimine di difensore Kelly nel New Hampshire nel 1998-01.

Ora, la giornata è orgogliosa che lui e il suo collega del New Hampshire possano definirsi un campione nazionale.

“Solo per ottenere birra tra qualche anno e parlare degli anni che abbiamo trascorso insieme sarà speciale perché abbiamo iniziato tutti insieme, e qui ho iniziato con lui”, ha detto Day. “Siamo andati a fare. E che grande storia. So che così tante persone a casa nel New Hampshire sono solo entusiaste di lui e della storia. È piuttosto speciale.”

