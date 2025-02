Ryan Day tem milhões. Ele também tem as expectativas impossíveis do estado de Ohio

Ryan Day navegou o mês mais selvagem da história do estado de Ohio com equilíbrio.

Ele foi recompensado nesta semana com o segundo contrato mais rico do futebol universitário.: Um salário de US $ 12,5 milhões nos próximos sete anos. É o que acontece quando um título nacional deseja em uma das escolas de sangue azul. Agora, um dos únicos três treinadores ativos com título nacional, segurança financeira e seu lugar na história do estado de Ohio, nunca será uma pergunta.

Mesmo assim, vale a pena? A rapidez com que esquecemos o louco número emocional de uma pequena facção de fãs extremos que o colocaram nela e sua família apenas dois meses depois que os Buckeyes perderam para o rival de Michigan pelo quarto ano consecutivo. Alguns o viram em primeira mão. Sua família chorou no banco perto do final dessa perda de 13-10. Nos dias posteriores, houve ameaças de morte, e Day contratou segurança para ver sua casa e proteger a família ao longo do dia para que ele pudesse voltar ao trabalho.

Em um mundo cínico onde os fãs e a mídia aumentam, e às vezes pessoais, críticos e grudam os chefes “,”Esse é o dinheiro! “Eles dizem – Esquecemos que somos carne e osso frágeis. Os cobertores de segurança multimilionários são oferecidos aos treinadores de enfrentar, mas não fornece uma barreira impenetrável dos problemas do mundo real.

Dia, Um defensor de saúde mentalEle costuma falar sobre os principais homens, perseverança e travamento de ruído e ameaças. Mesmo assim, a negatividade se arrasta para as sombras, esperando para ressurgir. De alguma forma, um treinador com um recorde de 70 a 10, a melhor porcentagem de vitórias entre todos os treinadores ativos, não é imune.

Quando Day começou a partir de seus fones de ouvido e o levou ao ar perto do final de uma vitória por 34-23 no jogo do Campeonato Nacional contra Notre Dame, você obteve a sensação de que a exposição era de alívio em vez de comemoração. Que foi confirmado na manhã seguinte, quando Ele foi perguntado um dia se haveria menos pressão sobre o estado de Ohio em 2025 Agora que os Buckeyes têm seu primeiro título nacional em 10 anos.

“Tente perder o primeiro jogo e ver como vai no estado de Ohio”, disse Day. “Vamos ver sobre isso.”

Ele está certo. Tão bonito quanto aquele troféu de campeonato em forma de pena é visto na vitrine, não é uma válvula de pressão.

O estado de Ohio reúne uma abordagem da ‘última dança’ do campeonato de 2024. John Talty

O que acontece se o estado de Ohio perder sua temporada de 2025 contra o Texas, outro candidato ao título?

Devils, o que acontece se Michigan derrotar os Buckeyes pelo quinto ano consecutivo pela primeira vez desde a década de 1920?

As formas de forquilha aumentarão, mas isso não deve ser a preocupação. O “Fringe Lunatic”, como os térmicos que o analista da ESPN e estudante do estado de Ohio Kirk Herbtreit, permanecerá em silêncio? Os hábitos são difíceis de quebrar.

A esperança aqui é que os fãs e a mídia percebam que as expectativas da temporada regular devem mudar. Uma equipe não precisa mais ganhar um título da conferência e/ou derrotar seu rival para se tornar uma ameaça ao playoff. As 12 equipes permitiram mais espaço para erros, independentemente do tamanho de alguns fãs. Nenhum campeão da conferência chegou às semifinais na última temporada.

Em poucas palavras, em um esporte em que o veneno está em oferta completa, o sistema forneceu uma graça muito necessária.

O diretor de atletismo do estado de Ohio, Ross Bjork, percebeu isso em julho. Ele e eu discutimos a segurança no trabalho do dia, Michigan e alinham o mesmo cenário que aconteceria cinco meses depois.

“Então, olhe para a visão geral”, disse Bjork à CBS Sports naquela época. “Veja com o que (dia) está funcionando, veja a fase do programa. Você não pode simplesmente corrigi -lo nesse (jogo), sabendo que é ótimo, mas acho que você tem que olhar para o todo. Os 12 team Playoff, a margem é muito mais ampla.

Uma ou duas perdas não são mais o fim do mundo. Um cruzeiro do estado de Ohio de duas derrotas foi necessário durante o playoff de 12 equipes para demonstrá -lo. O dia foi generosamente recompensado por navegar no programa em torno das minas terrestres.

O campeonato nacional proporcionou felicidade aos jogadores, disse Day na manhã seguinte ao campeonato nacional “, mas também para minha esposa e filhos. Acho que, apesar de todos esses tipos, eles agora podem ter alguma paz, e para mim isso é importante”.

Nenhuma quantia de dinheiro vale uma avalanche de agitação emocional retida por um gatilho de garfo. Espero que os fãs, treinadores e a mídia também aprendam uma ou duas coisas nesta temporada.