Sabalenka vs. Chiavi: Chi vincerà il titolo femminile dell’Australian Open?

Aryna Sabalenka vincerà il suo terzo titolo consecutivo agli Australian Open? Oppure Madison Keys riuscirà a mettere a segno un altro grande risultato vincendo il suo primo titolo del Grande Slam? I nostri esperti valutano chi conquisterà il titolo femminile dell’Australian Open.

Cosa possono fare le chiavi per sconfiggere Sabalenka?

Renna Stubbs: Keys deve credere di potercela fare. Dipenderà dalla sua mentalità e se crede davvero di essere abbastanza brava. Perché sicuramente lo è. Il tennis che ha mostrato durante questa estate australiana è stato eccezionale. Ha armi più grandi di qualsiasi giocatore in tournée; È solo una questione di fede.

Jarryd Barça: È stato un torneo fantastico per il 29enne, che ora ha solo un ostacolo da superare per conquistare il suo primo major: il n. 1. Ha strumenti? Oh, e la sua potente combinazione di servizio e dritto ha faticato tantissimo nel suo cammino verso la finale, inclusa Iga Swiatek.

Sarà all’altezza della sfida mentalmente? Sembra che anche lei sia in un’ottima posizione, come ha dimostrato la sua coraggiosa semifinale, in cui ha salvato match point e ha esercitato una pressione incessante. Può farcela, ma deve mantenere la sua intensità fin dall’inizio. Sabalenka non lascerà che si presentino le stesse opportunità di rimonta per guadagnarsela giovedì sera, quindi evitare un deficit iniziale sarà fondamentale. Se inizia forte, ha una possibilità.

Bill Connelly: Onestamente, la questione potrebbe ridursi alla possibilità di danneggiare Sabalenka almeno occasionalmente. Mettiamola così: Keys ha giocato 15 partite contro giocatori classificati al primo o al secondo posto nella loro carriera. È 0-8 con vittorie a zero set quando vince meno del 36% dei suoi punti alla risposta, ed è 2-5 con sconfitte multiple su tre set (incluso un crepacuore nella semifinale degli US Open 2023 contro Sabalenka) quando vince oltre il 36%. Era al 49% e al 51% nelle sue due vittorie su Swiatek in questo campione, e anche se questo è quasi certamente irraggiungibile contro Sabalenka dal servizio importante, arrivare al 40% probabilmente batterebbe Sabalenka nel 2023. Anche Keys serve. Servono anche le chiavi. Come sempre all’inizio di quest’anno, ma il ritorno potrebbe raccontare la storia.

Chiavi rovesciate IGA Swiatek n. 2 in semifinale mercoledì. Mark Avellino/Anadolu tramite Getty Images

D’Arcy Maine: Keys è stata aperta riguardo al prezzo che le è costato nelle semifinali degli US Open del 2023. Ha applicato parte di ciò che ha imparato da quella sconfitta nella vittoria contro Swiatek, soprattutto nei momenti difficili, e dovrà farlo di nuovo sabato. Durante la conferenza stampa post-semifinale, Keys ha elogiato la capacità di Sabalenka di giocare liberamente, indipendentemente dalle circostanze, e di costringere essenzialmente i suoi avversari a fare il suo gioco, ma ha anche detto che aveva cercato di emulare lo stesso stile impavido e offensivo sin dal loro incontro. a New York. Se Keys riuscirà a farlo, magari buttando un po’ fuori Sabalenka e rimanendo fiducioso e pronto come lo è per due settimane, il titolo sarà sicuramente a portata di mano.

Jake Michaels: Potrebbe sembrare sciocco, ma Keys deve credere di poter echeggiare la due volte campionessa dell’Australian Open. Tanti Sabalenka Challenger affrontano una partita con questo atteggiamento, ma sembrano perdere rapidamente fiducia quando sono costretti a difendere i loro implacabili attacchi. Keys ci deve credere durante la partita. Ha dimostrato in queste due settimane a Melbourne di avere l’abilità, la forza e la finezza non solo per disturbare Sabalenka, ma anche per conquistare quell’inafferrabile titolo del Grande Slam.

Cosa può fare Sabalenka per battere le chiavi?

Stubb: Sabalenka ha bisogno di sfruttare la sua esperienza in questi momenti, e soprattutto qui a Melbourne. Deve continuare a servire bene i suoi posti e provare a muovere le chiavi. Alla fine, deve restare forte, rimanere forte mentalmente e usare tutta l’esperienza che ha adesso nelle finali Slam.

Barcellona: Sabalenka saprà che si troverà di fronte a un avversario che può eguagliarla nel reparto dei colpi duri, quindi vorrà evitare scambi lunghi ed essere costretta sulla difensiva, cosa che non le capita spesso. Abbiamo visto che quando la sua percentuale di prima di servizio è alta, riesce ad aprire il campo ed essere devastante con i suoi tagli, quindi la sua efficacia in questa prima di servizio è assolutamente il primo passo. Avrà anche bisogno della consapevolezza di aggiungere varietà al suo gioco se lo scambio si espande, mescolando slice, più angolazioni e approcci puliti per sconvolgere la chiave e mantenere l’America nel dubbio.

Aryna Sabalenka festeggia un punto contro Sloane Stephens. Martin Keep/AFP tramite Getty Images

Connelly: Deve essere pronta per il servizio più grande che Keys sembra portare in battaglia a questo punto, ma onestamente, la cosa più importante è semplicemente stare al suo gioco. Sabalenka non ha mai perso le chiavi sul cemento e non ha mai perso a Melbourne da quando Kaia Kanepi l’ha sconfitta più di tre anni fa. Ha un servizio dominante, una risposta solida e tutta la fiducia del mondo. Sta a lei dimostrare di poter raggiungere quel livello.

Maine: Sabalenka ha vinto 20 partite consecutive alla Rod Laver Arena, perdendo solo un set a Melbourne nel suo ritorno in finale. Sa di più su cosa serve per vincere sabato. Ha sicuramente il vantaggio e l’esperienza, quindi potrebbe essere una sfida mentale per lei più di ogni altra cosa. Sabalenka ha la possibilità di diventare la prima donna dai tempi di Martina Hingis (1997-1999) a vincere tre titoli consecutivi a Melbourne, quindi dovrà assicurarsi di non lasciare che il momento sembri troppo grande o di mettersi ulteriore pressione su se stessa. Non ha mostrato segni di cedimento fino a quel momento, ma dovrà considerare sabato come un’altra partita.

Michael: Sabalenka non ha davvero bisogno di cambiare approccio. Per il terzo anno consecutivo è senza dubbio la migliore giocatrice del torneo e nessuno sembra essere in grado di rallentarla. Finché continuerà a giocare con questo stile di tennis aggressivo ma calcolato, sarà estremamente difficile batterla sabato sera.

Chi vincerà?

Barcellona: Ci sono tutte le carte in regola per una battaglia molto combattuta, ma penso ancora che la partita sia nelle mani di Sabalenka. N. mondiale 1 è un testa a testa per 4-1 contro i Keys, la cui unica vittoria è arrivata sull’erba. E mentre lo status di perdente dell’America la aiuterà inevitabilmente – evita il peso aggiuntivo delle aspettative con cui deve confrontarsi Sabalenka – è la dualità di giocare tatticamente ed essere in grado di controllare l’aggressività nei suoi tiri che le dà il vantaggio, e non vedo lei scivola. Sabalenka vince in set ravvicinati ma consecutivi.

Connelly: Non scommetto mai contro la serie di vittorie consecutive. Keys ha battuto Swiatek nonostante Swiatek abbia giocato piuttosto bene; Keys ha dimostrato nel corso degli anni che quando tutto funziona, ha i primi cinque vantaggi. Ma Sabalenka ha il sopravvento. Keys crede di poter portare a termine il lavoro, ma Sabalenka lo sa Può (e ha prove). Daremo un cenno alla forma di Keys e prediremo che prenderà il set qui, ma Sabalenka sta arrivando nel terzo.

Keys ha raggiunto una finale Slam un’altra volta: agli US Open 2017. Darrian Traynor/Getty Images

Maine: Logicamente parlando, Sabalenka è senza dubbio la favorita, ma c’è qualcosa nella corsa di Keys che sembra inarrestabile in questo momento. È già vicina a vincere un major – ha detto che da allora ha pensato “all’infinito” alla finale degli US Open 2017 – ed è anche dolorosamente consapevole di quanto queste opportunità siano difficili da raggiungere. Indipendentemente da ciò che Swiatek ha fatto nel terzo set della semifinale, Keys si è rifiutato di fare marcia indietro e ha semplicemente scavato più a fondo. Non riesco proprio a vederla restare indietro questa volta: le chiavi in ​​tre set molto combattuti.

Michael: Se c’è qualcuno che ha le armi per sconvolgere Sabalenka, quelle sono le chiavi. È molto aggressivo, colpisce la palla con estrema potenza e cerca sempre di dipingere le linee. Detto questo ha detto che Sabalenka sarà quella che perderà in finale. N. mondiale 1 ha vinto 20 partite consecutive al Melbourne Park e nella maggior parte dei casi sembrava insostituibile. Anche Sabalenka deve giocare tanto. Se premerà i tasti, diventerà la prima donna a diventare la prima donna in questo secolo. Non riesco proprio a vederla perdere.

Scommesse finali femminili

Pamela Maldonado: Il palco è pronto per uno spettacolo di resa dei conti. Entrambi i giocatori portano in tavola giocate esplosive ed esperienza nelle partite importanti, ma con stili contrastanti e forma recente. Analizziamo la partita e troviamo il miglior angolo di scommessa.

Sabalenka è stata a dir poco una potenza in questo torneo, combinando potenza pura, coerenza affilata e un’incrollabile forza mentale. Non è qui solo per competere; È qui per dominare e questo la rende chiaramente la favorita in questa partita. Sia Sabalenka che Keys sono dotati di molta potenza di fuoco, ma la capacità di Sabalenka di usare la sua aggressività e rimanere composta le dà un vantaggio notevole. La sua parte una volta che il suo tallone d’Achille si trasformò in un’arma dritta. Con meno doppi falli e un’efficienza determinata, ha superato gli avversari e li ha tenuti in vantaggio fin dalla prima palla.

Quando si tratta di dettare i punti, i tiri profondi e pesanti di Sabalenka saranno il punto di svolta definitivo. I tasti, sebbene innegabilmente pericolosi, tendono a spostarsi quando si preme, qualcosa che si arricchisce con l’uso. Tenendo le chiavi ben piantate dietro la linea di fondo e costringendola a un gioco reattivo, Sabalenka può neutralizzare le armi più potenti del suo avversario e prendere il controllo completo della partita.

Sabalenka ha vinto gli ultimi due titoli degli Australian Open. Immagini di Mike Frey-Imagn

Ancora più importante, confido nella compostezza di Sabalenko nei grandi momenti. La Keys ha ammesso di aver combattuto con i nervi durante il tie-break della semifinale contro la Swiatek, dicendo: “Sento che siamo alla fine, entrambi abbiamo combattuto un po’ con i nervi. Quella vulnerabilità mentale potrebbe essere l’occasione per Sabalenka di ottenere una vittoria decisiva”.

Non ignoriamo le crepe nel gioco Keys. Nella semifinale contro la Swiatek, la Keys è sembrata fluente nel tie-break, con la stanchezza che ha portato a errori sciatti e una lunga risposta. A ciò si aggiunge la sua difficoltà con il suo gioco difensivo, soprattutto contro giocatori agili e potenti come Sabalenka, ed è chiaro che avrà difficoltà a restare in gruppo o a contrastare efficacemente.

Scommessa: Sabalenka 2-0 (-115) vs. chiavi

Il vantaggio di Sabalenka nel fitness, la versatilità e la forza mentale mettono questa lotta saldamente nelle sue mani. Aspettatevi che mantenga le chiavi sbilanciate con un mix di risposte esplosive e servizi diversi, togliendogli tutte le chiavi ritmiche che può sperare. Raggiungendo la finale del 2025, Sabalenka è diventata solo l’ottava giocatrice nell’era open a raggiungere tre finali femminili consecutive dell’Australian Open. Guardalo mentre conquista il suo terzo titolo consecutivo agli Australian Open in modo dominante.

Se hai il Futures Sabalenka (+200 all’inizio del torneo) in base alle previsioni mie e di André Snellings, lasci quel giro sul biglietto e hai un grande valore.