Aryna Sabalenka é um vencedor do Grand Slam de três vezes, enquanto Coco Goorf venceu o US Open em 2023 (Getty Images)

O número um no mundo Aryna Sabalenka e o núcleo de coco número três foram eliminados na segunda rodada do Open do Catar.

Sabalenka foi derrotado por Ekaterina Alexandrova no evento WTA 1.000 em Doha, enquanto Gound perdeu para Marta Kostyuk.

Russo Alexandrova, que Vencer Emma Raducanu na primeira rodadaEle veio de uma pausa duas vezes no terceiro set e manteve o serviço duas vezes contra o campeão de três tempos de Grand Slam Sabalenka.

O número 26 do mundo teve seu nervo no terceiro conjunto para garantir uma vitória 3-6 6-3 7-6.

O ano de 30 anos, que ganhou um título da WTA Tour na Áustria na semana passada, jogará contra Elise Mertens de Belgica nos últimos 16 anos.

O Kostyuk ucraniano, o número 21 do mundo, foi defendido de 3-1 no segundo set para concluir uma vitória por 6-2 por 7-5 com base em apenas 73 minutos.

É uma segunda derrota sucessiva para Gound, que se despediu na primeira rodada e estava jogando pela primeira vez desde que ela Perdido para Paula Bada nas quartas de final do Aberto da Austrália no mês passado.

A campeã aberta dos Estados Unidos de 2023 foi desfeita por sete falhas duplas e 39 erros unidos, enquanto alcançou apenas oito vencedores.

Gound venceu seus últimos 17 jogos contra os adversários classificados fora dos 20 primeiros antes de enfrentar Kostyuk.

O ano de 22 anos agora enfrentará o vencedor de um empate totalmente político entre Magda Linette e Magdalena Frech.

Por outro lado, a ex-campeã de Wimbledon, Elena Rybakina, conquistou uma vitória por 6-2 por 6-4 contra os americanos Peyton Stearns, enquanto Jasmine Paolini, a vice-campeã no ano passado e o fim do France Open, derrotou Caroline García 6- 3 6-4.

O três vezes finalista do Grand Slam, ONS Jabeur, organizou uma reunião com o ex-campeão do Australia Open Sofia Kenin depois de vencer o número oito do mundo Qinwen Zheng, da China por 6-4 6-2.

Foi a primeira vitória do Tunisino contra um oponente entre os 10 primeiros do Open do Madri no ano passado, depois de lutar com ferimentos.

Rebecca Eslováquia Eslováquia defendeu um conjunto para superar a décima segunda semente de espelho Andreeva 3-6 6-3 7-5, enquanto a sexta semente americana Jessica Pegula derrotou Elina Svitolina por 6-3, 7-6 (7-3).

Linda Noskova venceu por 6-2 6-3 contra Yulia Putintseva, do Cazaquistão, para organizar uma reunião dos últimos 16 com o três vezes campeão do IGA Swiatek Defender.