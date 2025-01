Saban, Meyer, Vick e Strahan guidano la classe HOF di football universitario del 2025

Urban Meyer si unirà a Nick Saban nella classe College Football Hall of Fame del 2025, e Michael Vick e Michael Strahan sono tra gli ex giocatori ad essere inseriti.

La National Football Foundation ha annunciato la selezione di Saban la scorsa settimana e il resto della classe di 18 giocatori e quattro allenatori mercoledì.

Saban si è ritirato l’anno scorso come leader attivo della NCAA nelle vittorie con un punteggio di 292-71-1 in 28 stagioni a Toledo, Michigan State, LSU e Alabama. I suoi sette campionati nazionali – uno alla LSU, sei all’Alabama – sono il massimo vinti da un allenatore della Football Bowl Subdivision.

Meyer aveva un record di 187-32 con tre campionati nazionali in 17 stagioni a Bowling Green, Utah, Florida e Ohio State. Ha vinto 22 partite su 24 nello Utah prima di trasferirsi in Florida, dove ha vinto titoli nazionali nel 2006 e nel 2008. Si è trasferito nell’Ohio State nel 2012, ha vinto il suo terzo campionato nazionale nel 2014 ed è andato 83-9 in sette stagioni.

Vick è stato un esperto quarterback dalla doppia minaccia nelle sue due stagioni al Virginia Tech, portando gli Hokies a un record di 22-2 e alla partita del campionato nazionale del 1999. La sua carriera di 13 anni nella NFL è stata interrotta dalla sua condanna nel 2007 per aver partecipato a un ring di combattimento di cani. Si è dichiarato colpevole e ha scontato 21 mesi in una prigione federale prima di riprendere la carriera nel 2009. È stato assunto come capo allenatore del Norfolk State il mese scorso.

Strahan, ora co-conduttore di “Good Morning America” ​​della ABC e analista di “Fox NFL Sunday”, è stato un terrore come guardalinee difensivo per il Texas Southern dal 1989 al 1992. Ha registrato 41,5 licenziamenti in quattro stagioni prima di iniziare la gioco. 15 stagioni per i New York Giants. Nel 2014 è stato inserito nella Pro Football Hall of Fame.

È stato selezionato anche Terry Hanratty, 24-4-2 come quarterback di Ara Parseghian a Notre Dame dal 1966 al 1968. Ha contribuito a guidare la squadra del 1966 al campionato nazionale e si è unito ai compagni di squadra Jim Lynch, Alan Page e Joe Theismann nella Hall of Fame.

Altre selezioni includevano Montee Ball del Wisconsin, che ha vinto il Doak Walker Award 2012 come miglior running back della nazione. L’anno prima, aveva eguagliato il record NCAA di Barry Sanders di 39 touchdown totali in una stagione. Ha concluso la sua carriera con 5.140 yard di corsa, una media di 104,9 a partita e 77 touchdown di corsa.

Altri giocatori nella classe 2025 sono Gregg Carr di Auburn, Blake Elliott di Saint John’s (Minnesota), Greg Eslinger del Minnesota, Graham Harrell del Texas Tech, John Henderson del Tennessee, Michael Huff del Texas, Jim Kleinsasser del North Dakota, Alex Mack della California, Terrence Metcalf del Mississippi, Haloti Ngata dell’Oregon, Steve Slaton del West Virginia, Darrin Smith di Miami, Dennis Thurman della California meridionale e Ryan Yarborough del Wyoming.

Altri allenatori della classe sono Larry Blakeney di Troy e Larry “Bub” Korver del Northwestern College (Iowa). Blakeney ha guidato i Trojan dalla Divisione II all’FBS dal 1991 al 2014 e rimane il leader delle vittorie da allenatore della Sun Belt Conference con un record di 178-113-1. Korver era 212-77-6 con due campionati NAIA in 28 anni (1967-94) alla Northwestern.

La Classe del 2025 verrà presentata il 9 dicembre durante una cena di gala a Las Vegas. La Hall of Fame è ad Atlanta.