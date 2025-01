Sabato i Ravens hanno effettuato 2 mosse di roster

I Baltimore Ravens sanno che domenica sera sarà tutto in gioco.

Pertanto non possono lasciare nulla al caso.

Pertanto, hanno deciso di fare alcune mosse.

Secondo il loro rilascio, hanno elevato WR Anthony Miller e NT Josh Tupou dalla squadra di allenamento per affrontare i Buffalo Bills.

Abbiamo nominato WR Anthony Miller e NT Josh Tupou dalla squadra di allenamento per la partita di domani. — Baltimora Ravens (@Ravens) 18 gennaio 2025

Non ci sono state segnalazioni di infortuni o malattie nella loro linea difensiva interna, quindi l’altezza di Tupou ha sollevato alcune sopracciglia.

Poi ancora, potrebbero semplicemente voler peccare per eccesso di cautela.

Per quanto riguarda Miller, molto probabilmente sarà presente in squadre speciali, se non del tutto.

I Ravens saranno a corto di personale nel gioco di passaggio poiché la stella WR Zay Flowers continuerà a essere assente.

Secondo quanto riferito, venerdì ha avuto un allenamento positivo ma non si è allenato.

I Ravens sono ottimisti su un potenziale ritorno la prossima settimana se raggiungono l’AFC Championship Game vs. Capi di Kansas City.

Dovranno prima superare Josh Allen.

Hanno già dominato i Bills in casa questa stagione, ma le cose saranno molto diverse con i playoff.

Saranno in trasferta in un ambiente ostile, al freddo pungente e senza uno dei loro registi principali.

Questo potrebbe anche essere uno dei momenti più belli di Lamar Jackson.

Spesso lascia molto a desiderare nei playoff e, sebbene abbia giocato bene contro i Pittsburgh Steelers, ora affronterà l’altro candidato MVP e un nemico del calibro del Super Bowl.

