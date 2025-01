Sabato la NFL gioca due partite

Il College Football sta per finire, il che significa che il sabato è di nuovo libero e la NFL può subentrare in un altro giorno della settimana.

Senza il Thursday Night Football questa settimana, la NFL dà il via alla settimana 18 con un paio di grandi partite sabato che suggelleranno un paio di posti nei playoff nell’AFC.

La NFL vedrà tutte e quattro le squadre dell’AFC North giocare sabato, con i Baltimore Ravens che affronteranno i Cleveland Browns e i Pittsburgh Steelers che ospiteranno i Cincinnati Bengals.

Tutti tranne i Browns si contenderanno i playoff.

I Ravens sono fortemente favoriti sui Browns, che stanno titolari Bailey Zappe per la prima volta come quarterback e potrebbero blindare il n. 3 teste di serie e il titolo della divisione AFC North con una vittoria sabato.

Pittsburgh può vincere l’AFC North e assicurarsi la terza testa di serie con una vittoria sui Bengals e una sconfitta sui Ravens.

Gli Steelers vengono da una brutale serie di tre partite in 11 giorni contro tre delle migliori squadre della NFL.

Dopo aver perso tutti e tre, Pittsburgh cercherà di creare uno slancio positivo verso la postseason.

Cincy sta lottando per la sua vita nei playoff e ha bisogno di battere gli Steelers e ottenere aiuto da altre squadre per intrufolarsi come testa di serie numero 7.

I Bengals ne hanno vinte quattro di fila grazie alla loro potente offensiva, ma dovranno affrontare una dura prova contro la robusta difesa degli Steelers.

L’AFC North sarà in mostra sabato e il quadro dei playoff della conference sarà molto più chiaro dopo la giornata.

