Sachin Baby liderará a equipe do Troféu Kerala Ranji na ausência da Inglaterra T20Is-Bound Sanju Samson

Sanju Samson perderá a partida da sexta rodada do Troféu Ranji de Kerala contra o Madhya Pradesh, que começa em 23 de janeiro, já que ele foi incluído na seleção da Índia para as cinco partidas do T20I contra a Inglaterra. A Índia enfrentará a Inglaterra no dia 22 de janeiro, em Calcutá, e o ponto culminante da competição acontecerá no dia 2 de fevereiro, em Mumbai. A menos que Samson seja dispensado da seleção indiana, o batedor guarda-postigo também perderá a última partida do Grupo C contra o Bihar, que começa em 30 de janeiro.

Porém, o jogador de 30 anos tem chance de jogar pelo Kerala na fase de mata-mata, já que a seleção estadual está atualmente em segundo lugar no grupo, 18 pontos atrás do líder Haryana (20 pontos).

Samson também não foi selecionado para jogar pelo time de Kerala no recente torneio Vijay Hazare Trophy depois de ter perdido o acampamento pré-torneio de três dias.

Também contribuiu para que Samson fosse deixado de fora da seleção indiana do ODI para a série contra a Inglaterra e o Troféu dos Campeões, apesar de ter marcado cem contra a África do Sul em Paarl no final do ano passado.

Sachin Baby liderará Kerala e o batedor intermediário Vishnu Vinod, que foi dispensado após a segunda partida, foi adicionado ao elenco de 15 jogadores.

Esquadrão de Kerala: Sachin Baby (capitão), Rohan S Kunnummal, Baba Aparajith, Vishnu Vinod, Mohammed Azharuddeen, Akshay Chandran, Shoun Roger, Jalaj Saxena, Salman Nizar, Aditya Sarwate, Basil Thampi, MD Nidheesh, NP Basil, NM Sharafuddeen, EM Sreehari.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)