Sachin Tendulkar de volta ao críquete novamente para tocar a International Masters League

Os fãs de grilos estão esperando um banquete a tempo, e os antigos rivais estão prontos para retornar à ação. A Liga Internacional de Mestres (IML) apresentou o cronograma de dispositivos para a temporada inaugural altamente esperada, na qual seis equipes aparecerão – Índia, Austrália, Inglaterra, África do Sul, Sri Lanka e Índia Ocidental. O Disney+ Hotstar de Jiostar com as cores do Cinepex (SD e HD) e Cinepex Superhits Colors dão torneio ao vivo para todos os amantes de críquete. As partidas começarão às 19:30.

O jogo de abertura, programado para 22 de fevereiro de 2025, aparece uma reunião entre gigantes asiáticos. O mestre Blaster Sachin Tendulkar liderará a equipe indiana contra a equipe do Sri Lanka, liderada por Kumar Sangakkar, um dos capitães mais bem -sucedidos Sri Lanka.

“A IML será uma celebração de uma herança única e durável. Mal posso esperar para voltar ao campo com meus contemporâneos da liga, que serão intensos e competitivos, e todas as equipes jogam duro, mas honestas “, disse Sachin Tendulkar, capitão da equipe indiana.

“O IML é uma homenagem ao charme atemporal do críquete. Esta é uma ótima oportunidade para o ex -críquete. Esta é uma plataforma onde eles podem sobreviver à competição antiga e se conectar com os fãs novamente. Estou empolgado em participar desta liga histórica ao lado de tantos grandes nomes “, disse Kumar Sangakkara, capitão da equipe Sri Lanka.

“Estamos empolgados e honrados com a cooperação com o Jiostar para o IML. Não temos dúvidas de que Jiostar, com sua experiência e conhecimento no campo das transmissões esportivas, fará da liga uma experiência inesquecível para fãs de grilos em todo o mundo “, disse Jahan Mehta, diretor da FSPM.

“Temos o prazer de transmitir a temporada inaugural da Liga Internacional Masters para a Disney+ Hotstar, juntamente com nossos canais lineares com cores do Cineplex e cores de superhits do Cineplex. O IML é mais do que apenas um torneio de críquete-é uma grande reunião de tamanho. Os fãs podem esperar partidas emocionantes, comentários de especialistas, acesso exclusivo nos bastidores e muita nostalgia nas próximas semanas “, disse Rohan Lavi, filmes de negócios de chefe hindi, Jiostar.

