O lendário Sachin Tendulkar receberá o Prêmio de Realização da Vida da BCCI durante a gala anual do conselho aqui no sábado. Tendulkar, 51 anos, que jogou 664 jogos internacionais pela Índia, tem um recorde do maior número de testes e ODI na história do jogo. “Sim, será o laureado do prêmio CK Nayudu Lifetime Achievement para 2024”, disse a fonte do PTI do Conselho de Administração.

As performances de ODI em Tendulkar 200 e 463 também são as mais altas por todos os jogadores da história do jogo. Reuniu 15.921 testes, além de até 18.426 em ODI.

No entanto, apenas um T20 internacional jogou em sua carreira nas estrelas.

Em 2023, a honra da vida foi concedida ao ex -técnico da Índia, Ravi Shastri, e à administração do grande engenheiro Farokh.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).