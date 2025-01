Sacramento Kings x Memphis Grizzlies: como assistir NBA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Relatório do 1º trimestre

Apenas mais três quartos separam os Kings da vitória que eram favoritos para alcançar esta noite. Eles têm um pouco de vantagem, já que atualmente lideram os Grizzlies por 46-32.

Os Kings entraram no confronto com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Memphis Grizzlies @ Sacramento Kings

Registros atuais: Memphis 23-11, Sacramento 15-19

Como assistir

Quando: Sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 22h, horário do leste

Sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 22h, horário do leste Onde: Golden 1 Center – Sacramento, Califórnia

Golden 1 Center – Sacramento, Califórnia TV: Fand Duel SN – Memphis

Fand Duel SN – Memphis Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 44,00

O que saber

Os Grizzlies e Kings estão 5-5 um contra o outro desde dezembro de 2021, mas não por muito tempo. O Memphis Grizzlies permanecerá na estrada na sexta-feira para enfrentar o Sacramento Kings às 22h00 horário do leste dos EUA no Golden 1 Center. Os Grizzlies conseguiram uma vitória surpreendente em sua última partida e esperam fazê-lo novamente contra o favorito Kings de 3,5 pontos.

A temporada dos Grizzlies não foi nada boa no ano passado, mas começa a parecer que os problemas estão no espelho retrovisor. Eles obtiveram uma vitória por 117-112 sobre o Suns na terça-feira.

A vitória dos Grizzlies foi um verdadeiro esforço de equipe, com muitos jogadores apresentando atuações sólidas. Talvez o melhor entre eles tenha sido Jaren Jackson Jr., que fez um duplo-duplo com 38 pontos e dez rebotes. Jackson Jr. teve alguns problemas para se equilibrar contra o Thunder no domingo, então foi uma boa mudança. A equipe também recebeu ajuda de Luke Kennard, que fez 5 de 8 no caminho para 17 pontos, mais sete rebotes e duas roubadas de bola.

Enquanto isso, os Kings não se saíram bem contra os 76ers recentemente (eles estavam 1-9 nas dez partidas anteriores), mas não deixaram o passado atrapalhar na quarta-feira. Os Kings venceram os 76ers com uma vitória por 113-107. Sacramento perdia por 51-37 faltando 5:59 para o fim do segundo quarto, mas ainda assim conseguiu uma vitória útil de seis pontos.

Entre os que lideraram o ataque estava De’Aaron Fox, que acertou 13 de 16 a caminho de 35 pontos. Sua noite soma quatro jogos seguidos em que marcou pelo menos 30 pontos. Malik Monk, por outro lado, foi consideravelmente menos útil: ele acertou 0 em 5 no centro da cidade.

Os Kings quebraram o vidro ofensivo e terminaram o jogo com 14 rebotes ofensivos. Esse forte desempenho não foi novidade para a equipe: eles já somaram pelo menos 13 rebotes ofensivos em três partidas consecutivas.

Memphis tem estado em alta ultimamente: eles venceram 15 dos últimos 19 jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 23-11 nesta temporada. Quanto ao Sacramento, a vitória aumentou o recorde para 15-19.

Os Grizzlies não tiveram muito espaço para respirar na disputa contra os Kings quando os times jogaram pela última vez em dezembro de 2024, mas ainda assim conseguiram uma vitória por 115-110. A revanche pode ser um pouco mais difícil para os Grizzlies, já que desta vez o time não terá o fator casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

Chance

Sacramento é favorito com 3,5 pontos contra Memphis, de acordo com o último relatório Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Kings como favoritos de 4,5 pontos.

O acima/abaixo é de 238,5 pontos.

História da série

Sacramento e Memphis têm 5 vitórias em seus últimos 10 jogos.