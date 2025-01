‘Sacrificio’: perché la corsa dell’allenatore Khabib finirà presto

LAS VEGAS – È il 1° gennaio e Khabib Nurmagomedov sta trascorrendo l’inizio del nuovo anno nello stesso modo in cui ha trascorso gran parte della sua vita. È tutto sudato, seduto sul tappeto da wrestling. Oggi, quel tappetino si trova all’UFC Performance Institute, all’altra metà del mondo dalla sua casa e dalla sua famiglia in Daghestan. È qui da tre settimane, tre settimane di troppo per lui.

“Onestamente non mi piace”, dice Nurmagomedov, che preferisce la semplicità e l’intimità della sua casa alle luci di Las Vegas. “Perché qualcuno così?”

È la fine di una sessione di allenamento di due ore e la ragione per cui Nurmagomedov è qui lo circonda sul tappeto: un gruppo di 20 combattenti. Islam Makhachev, campione UFC. Umar Nurmagomedov, sfidante al titolo UFC. Ci sono diversi combattenti con record MMA imbattuti in questa stanza, insieme a un campione del mondo di Muay Thai e una medaglia d’argento olimpica.

Costituiscono probabilmente la più grande squadra nella storia degli sport da combattimento e in questo momento tutta la loro attenzione è focalizzata esclusivamente su Nurmagomedov.

“Non è mio compito dire che sei perfetto”, dice dopo aver esaminato un elenco di miglioramenti da apportare. “Sono qui per farti stare meglio.

È tradizione per questa squadra che l’allenatore si rivolga agli atleti dopo ogni allenamento. Per più di 30 anni, il padre di Nurmagomedov, Abdulmanap, ha ricoperto questa responsabilità. È stato il fondatore e la linfa vitale della squadra. Colui che per primo ha riunito il nucleo di questo gruppo da bambini a Sildi, un piccolo villaggio di montagna nel Daghestan, e li ha trasformati nella potenza delle MMA che sono oggi.

Consigli dell’editore

1 Correlato

L’eredità di Abdulmanap sarà in mostra questo fine settimana all’UFC 311 a Inglewood, California (ESPN+ PPV, sabato alle 22:00 ET). Makhachev (26-1) difenderà il suo titolo dei pesi leggeri contro Arman Tsarukyan nell’evento principale all’Intuit Dome. Umar (18-0), cugino di Nurmagomedov, sfiderà il campione dei pesi gallo Merab Dvalishvili nel co-main event. Il terzo membro della squadra, il peso mosca Tagir Ulanbekov (15-2), potrebbe entrare nella top 10 con una vittoria nei turni preliminari.

La storica serata si svolgerà senza Abdulmanap. Il leggendario allenatore è morto all’età di 57 anni nel 2020 a causa delle complicazioni del COVID-19. Khabib si ritirò dalle competizioni attive poco dopo ed ereditò subito il ruolo di allenatore del padre. A dire il vero, è pronto per un altro capitolo della sua vita. Ha servito, e serve ancora, la squadra di suo padre per senso di responsabilità, non per desiderio.

E la responsabilità è pesante. Ovviamente allenare a livello di campionato lo è sempre, ma per Nurmagomedov è più profondo. È l’unico che può portare a termine il piano di suo padre – e questo da solo lo rende così difficile. Deve essere suo padre perché suo padre non è qui. E come fa qualcuno a diventare l’unica persona nella sua vita che gli manca di più?

“Quando il padre di Khabib morì, non voleva avere niente a che fare con le MMA: quel pezzo del suo cuore era quasi morto”, ha detto a ESPN Ali Abdelaziz, manager e amico di lunga data di Nurmagomedov. “E ora è come ricordargli suo padre ovunque vada, in ogni palestra, in ogni allenamento. Deve diventare suo padre, giusto? E non vuole questo perché preferirebbe che suo padre fosse ancora qui – e poteva stargli dietro.”

ABDULMANAP NURMAGOMEDOV ERA è nato da un allenatore.

Cresciuto in un villaggio rurale del Daghestan negli anni ’60, si è dedicato agli studi e al wrestling freestyle. A 18 anni si arruolò nell’esercito russo, dove imparò il sambo, una forma di combattimento corpo a corpo, e il judo. I suoi allenatori e mentori erano, secondo le parole di Khabib, “della vecchia scuola”. La formazione e l’apprendimento di Abdulmanap furono seguiti molto intensamente e alla fine lo trasmise ai suoi studenti.

“Era molto disciplinato”, ha detto Nurmagomedov a ESPN. “È tornato al nostro villaggio e ha iniziato ad addestrare i giovani nel 1985 e si è allenato fino ai suoi ultimi giorni. Alcune persone imparano cose, ma non c’è disciplina. Non c’è energia. Non c’è conoscenza. Era molto istruito e lui ha detto a tutti noi che dobbiamo educarci (per lui come allenatore).

Lo stile di lotta di Abdulmanap è ora riconosciuto in tutto il mondo grazie a suo figlio. Lo stile di suo padre ha permesso a Nurmagomedov di andare 29-0 e creare momenti virali come quando ha parlato con Dana White nella gabbia durante un combattimento a New York, quando ha facilmente controllato e picchiato il suo avversario. La tecnica di Nurmagomedov ha dominato Conor McGregor in una vittoria per sottomissione nel 2018, uno degli incontri più seguiti nella storia dell’UFC.

Abdulmanap Nurmagomedov, il migliore, ha allenato molti atleti del Daghestan che sono tra i migliori combattenti di MMA. Mike Roach/Zuffa LLC tramite Getty Images

Questo stile rinomato, combinato con la fede di Abdulmanap nella disciplina, rende la sua scuderia di combattenti praticamente imbattibile. Il gruppo principale formato da Khabib, Makhachev, Umar Nurmagomedov e suo fratello minore, il campione dei pesi leggeri MMA Bellator Usman Nurmagomedov, hanno un record combinato di 91-1.

“Posso descriverlo in una parola: sacrificio”, ha detto Nurmagomedov riferendosi al successo senza precedenti della sua squadra. “La gente parla di disciplina, ma a volte la disciplina non è sufficiente. Se vuoi diventare il migliore, non esiste una famiglia. Se vuoi trascorrere del tempo con la tua famiglia e i tuoi figli, stai con loro. Diventerai il migliore.” padre di famiglia e io non siamo contrari ai membri della famiglia.

“Sto solo dicendo: ‘Se vuoi essere il migliore in questo settore, devi sacrificare te stesso. Sacrifica il tuo tempo, sacrifica la tua salute, sacrifica tutto ciò che hai.’

Il sacrificio di Nurmagomedov come combattente si è concluso nel 2020 dopo aver difeso il suo campionato dei pesi leggeri UFC per la terza volta. A quel tempo, era al vertice del mondo delle MMA, ampiamente considerato come il numero uno. £ 1 per la sterlina, ma ha detto che non poteva continuare a correre senza suo padre.

Ha assunto il ruolo di allenatore di Abdulmanap e ha guidato il suo compagno di squadra per tutta la vita Makhachev al campionato UFC da 155 libbre con una vittoria su Charles Oliveira nell’ottobre 2022. Dopo quel combattimento, Nurmagomedov ha cercato di ritirarsi. Ha smesso di spingere i suoi combattenti negli angoli e ha detto pubblicamente che non avrebbe mai avuto intenzione di farlo di nuovo. Il mondo dei combattimenti ha sentito la sua scomparsa, ma la squadra lo ha sentito di più. Abdulmanap era un ricordo e ora lo era anche suo figlio.

“Quando ha detto che non avrebbe scacciato i ragazzi, mi sono sentito triste perché abbiamo bisogno di lui, sai?” Lo ha detto il capo allenatore dell’American Kickboxing Academy, Javier Mendez. Mendez aiuta anche ad addestrare i combattenti che si allenano con Nurmagomedov. “Abbiamo bisogno della sua presenza. Dovrebbe guidare questi ragazzi. E gli è mancato. La sua presenza è enorme per il loro morale.”

Passò un anno intero e Nurmagomedov continuò a mantenere le distanze dallo sport. Nell’ottobre 2023, dopo che Makhachev ha difeso il suo titolo contro Alexander Volkanovsky senza Nurmagomedov al suo angolo, Nurmagomedov ha scritto su Instagram“Se mi chiedi, dov’ero? Perché non ero nell’angolo, ho già risposto a questa domanda… Ho lasciato completamente tutto ciò che riguardava le MMA. Ti chiedo di accettare la mia decisione.”

giocare 1:20 Islam Makhachev ha sconfitto Dustin Poirier per mantenere il campionato dei pesi leggeri Islam Makhachev e Dustin Poirier si affrontano in una feroce battaglia per il titolo dei pesi leggeri prima che Poirier tocchi il quinto round.

La squadra ha continuato a prosperare anche senza Nurmagomedov. Makhachev ha difeso la sua cintura due volte. Umar ha continuato ad accumulare vittorie e a scalare le classifiche dei 135 libbre della UFC. Usman (18-0) ha vinto il suo titolo Bellator MMA in modo dominante. Ma ovviamente non era quello. Il gruppo è letteralmente cresciuto insieme in palestra. Erano abituati ad allenarsi in palestra con Nurmagomedov. Non era lo stesso senza di lui.

E col passare del tempo, Nurmagomedov non è riuscito a nascondersi da quella realtà. Ha provato a fornire l’accesso remoto ma si è reso conto che era impossibile. Gli incontri per il campionato si riducono ai minimi dettagli, e quei dettagli si vincono o si perdono nella sala di allenamento, non all’interno dell’Ottagono. Dopo aver realizzato ciò, Nurmagomedov si è unito alla squadra prima dell’ultima difesa del titolo di Makhachev contro Dustin Poirier all’UFC 302. Nurmagomedov era all’angolo di Makhachev per quell’incontro. L’obiettivo della squadra è l’eccellenza e l’eccellenza richiede sacrificio.

“A volte quello che pensi sarà il migliore finisce per essere negativo”, ha detto Nurmagomedov. “È stato più stressante stare lontano. Voglio stare con i miei figli, ma devo condividere le mie conoscenze con i miei fratelli perché quando stavo per diventare un campione, loro erano con me, sai? per essere qui .”

MAKHACHEV, CHI HA ha seguito le orme di Nurmagomedov, perché non solo il campione dei pesi leggeri UFC, ma anche il combattente mondiale n. 1 sterlina per sterlina, si è allenato con il sistema di Abdulmanap per tutta la vita. E questo sistema rimarrà sostanzialmente intatto nel 2025, anche se ci saranno momenti in cui noterà piccole deviazioni sotto la nuova gestione.

Khabib Nurmagomedov, a destra, è tornato all’angolo della sua squadra prima della difesa del titolo di Islam Makhachev contro Dustin Poirier all’UFC 302. Mike Roach/Zuffa LLC

Ad esempio, fin da quando era giovane, Makhachev ha sopportato allenamenti di grounding in cui è costretto a sostenere diversi round ad alta intensità di cinque minuti, interrotti da pause di solo un minuto. Sotto Nurmagomedov, a volte si ritrovava a lottare con un round tre volte più lungo.

“L’ho fermato e ho pensato: ‘Ehi amico, mi sono allenato con te per tutta la vita, non ricordo quando siamo stati alle prese per 15 minuti senza sosta'”, ha ricordato Makhachev con una risata. . “Abbiamo delle regole. Un’ora e mezza di allenamento ed è fatta. Bisogna seguire le regole.” E (Coach Mendez) non lo fermerà. Dice: “Questo ragazzo ti ama e ti vuole nella gabbia al 100%”. E lo capisco e lo ascolto.”

A parte forse questo aumento di intensità, secondo la squadra lo stile di allenamento di Nurmagomedov è quasi identico a quello di suo padre. È impossibile spiegare qualsiasi ritardo o mancanza di energia durante l’esercizio. Le storie dei giovani combattenti che si schieravano davanti all’ufficio di Abdulmanap risalgono a decenni fa, cercando consigli non solo in combattimento ma in tutti gli ambiti della vita. Oggi stanno in fila, chiedendo consiglio a suo figlio.

Nurmagomedov ha chiarito che la vita e la carriera dei suoi combattenti dipendono da loro, ma ha ancora la stoica onestà che aveva come combattente. Ad esempio, ha detto a Makhachev che avrebbe dovuto ritirarsi entro due anni per non superare i suoi migliori risultati. Ha detto a suo cugino Umar che non avrebbe dovuto competere durante il periodo di digiuno musulmano del Ramadan, quando Umar lo considerava a causa delle infinite pressioni del programma UFC.

Le migliori notizie della settimana da Ottieni accesso esclusivo a migliaia di articoli premium all’anno dei migliori autori.

• Follower del Draft NBA 2025: 10 nomi che dovresti conoscere »

• CFB: previsione di 68 QB iniziali per il ’25 »

• Il Manchester United verso la retrocessione? Parliamo »

Altri contenuti ESPN+ »

Ogni membro del team sa quanto è fortunato ad averlo al proprio fianco. Tutti sono anche consapevoli che la vita continua a sospendersi a loro vantaggio. Makhachev sa che suo fratello preferirebbe stare a casa a trascorrere del tempo prezioso con la sua famiglia – e non a Las Vegas, dove si sta “allenando” per UFC 311 (Nurmagomedov ha bruciato calorie su un tapis roulant in previsione delle esigenze fisiche di girando tre combattimenti).

Una volta che il gruppo principale formato da Makhachev, Umar, Usman e altri membri di lunga data della squadra sarà finito, Nurmagomedov dice che anche lui finalmente avrà finito. Non vede l’ora che arrivi quel giorno, ma per ora porterà a termine il lavoro iniziato da suo padre molti anni fa. Si sacrificherà.

“Quando questi ragazzi avranno finito, avrò finito”, ha detto. “Spero che sia molto veloce perché sono stanco di tutto questo. Siamo ai vertici del gioco da circa sette o otto anni. Non perdiamo quasi mai. Abbiamo combattuto contro tutti in tutto il mondo. Il Giappone, il Medio Oriente, Europa, Stati Uniti, Sud America: combattiamo e non perdiamo quasi mai. Abbiamo così tante cinture, così tanti campioni.

“È tutta una questione di sacrificio. E tutti questi ragazzi erano con mio padre fin dall’inizio. Sì, quando lui ha finito, ho finito anch’io.”